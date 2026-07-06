Ataque dejó un hombre muerto y otro herido en la junta San Jerónimo Caleras, Puebla capital 

Sadit González

Hombre muerto y un herido dejó el ataque de este día en la junta auxiliar San Jerónimo Caleras, al norte de la ciudad de Puebla.

El hecho ocurrió sobre Camino Real a San Jerónimo, a la altura de la tienda Bodega Aurrera.

Tras el reporte de testigos oculares llegaron elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los reportes indican que las víctimas iban en una camioneta CrossFox color plata.

En el lugar se localizaron al menos once casquillos percutidos.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) brindaron atención prehospitalaria a las víctimas; sin embargo, una carecía de signos vitales.

La persona lesionada fue trasladada a un hospital.

Identidad de las víctimas y móvil de la agresión no han sido confirmados por las autoridades.