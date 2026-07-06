Comité Promotor de Inversiones fortalece desarrollo económico en Puebla

_-Se realizó la primera sesión ordinaria del organismo, donde se presentaron avances de los trabajos en materia de inversión en la entidad._

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – Con la generación de empleos y la consolidación de proyectos estratégicos en beneficio de las y los poblanos, el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó su compromiso con la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las vocaciones productivas de la entidad durante la primera sesión ordinaria del Comité Promotor de Inversiones Capítulo Puebla, espacio de coordinación entre autoridades, iniciativa privada y sectores productivos.

Durante la reunión, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que la entidad mantiene condiciones favorables para la llegada de nuevas inversiones gracias a su ubicación estratégica, vocación industrial y coordinación entre los gobiernos federal y estatal, factores que han permitido impulsar proyectos en sectores como el automotriz, alimentario, tecnológico y de manufactura.

El titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Carlos Alfonso Candelaria López, señaló que el portafolio de inversiones para la prosperidad compartida mantiene avances en el estado, resultado del trabajo coordinado entre autoridades y el acompañamiento al sector empresarial.

Añadió que el Comité Promotor de Inversiones es un mecanismo para dar seguimiento a proyectos estratégicos y fortalecer el crecimiento económico regional.

Por su parte, la coordinadora del Comité Promotor de Inversiones Capítulo Puebla, Beatriz Camacho Ruíz, destacó que el fortalecimiento de las vocaciones productivas y el impulso de iniciativas como la marca Puebla Cinco de Mayo y la estrategia Hecho en México responden a una nueva dinámica económica mundial.

Asimismo, convocó a las y los empresarios poblanos a sumarse al Plan México y aprovechar las oportunidades de desarrollo y competitividad para la entidad.

La sesión contó con la participación del director general de Coordinación Territorial de los Centros de Fomento Económico para el Bienestar, Marlon Martínez Pérez; la subsecretaria de Fomento Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado, Dafne Gaspar Santa María; el director general de Apoyo Técnico de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Eugenio Govea Arcos; y el coordinador general del Corredor Económico del Bienestar del Centro-Golfo de México de la Secretaría de Economía Federal, Juan Carlos Natale López.

También participaron el director general de Inteligencia Empresarial y Negocios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado, Marco Antonio Molina Sánchez; la subsecretaria de Industria y Comercio de la misma dependencia, Mónica Barrientos Sánchez; el representante de la Confederación de Trabajadores de México, Leobardo Soto Martínez; el director de Distribuidora Easy Lonch S. de R.L. de C.V., Carlos Julián Sosa Espínola; la directora de División de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Maribel Flores Sánchez; la representante del Clúster Automotriz Zona Centro, Mónica Doger; el representante de PROVA, Héctor Landero Camacho, así como más de 26 representantes de empresas asentadas en el estado.

El Comité Promotor de Inversiones Capítulo Puebla fortalece la coordinación entre los sectores público, privado y académico para impulsar proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo económico de la entidad.