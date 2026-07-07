Impulsan preservación de tradiciones en Atlixco con talleres

Staff/RG
- Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, invita a la ciudadanía a participar en el Taller de Cartonería y Mojigangas.
- Este taller será impartido todos los miércoles y viernes, en un horario de 16:30 a 19:00 horas, en la Casa de Cultura de Acapetlahuacan.
Ariadna Ayala comentó que este taller representa una oportunidad para que niñas, niños, jóvenes y adultos aprendan una de las expresiones más representativas del arte popular mexicano, fomentando la creatividad, el trabajo artesanal y el rescate de las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de Atlixco.
Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes e inscribirse al teléfono 222 342 1499.
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