Local Adventures cumple 10 años, la traveltech que desafía al sector turístico

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Con un sólido historial financiero, la compañía reporta que el 30% de su facturación actual proviene de clientes recurrentes.

En el marco de un mercado turístico, altamente competitivo y dominado por plataformas globales masivas, la agencia de viajes especializada, en la organización de viajes internacionales complejos Local Adventures (LA), da a conocer la consolidación de su estrategia, con un plan enfocado en la transición definitiva de un modelo basado puramente en volumen y crecimiento hacia una estructura de rentabilidad y control financiero.

Lo que inició en 2016 como un emprendimiento enfocado en el montañismo y el turismo de aventura, en 2026 la compañía ha alcanzado hitos operativos, destacando la obtención de la acreditación de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) tras tres años de gestión, lo que le permite a través del uso de tecnología dar soluciones aéreas al viajero y simplificar, la complejidad logística en destinos de larga distancia.

Fundada en Guadalajara, México, con un capital de 250,000 USD proveniente de fondos de inversión tanto nacionales como estadounidenses, Local Adventures inició operaciones bajo un esquema de turismo de aventura local, para posteriormente, participar en procesos de incubación en Texas y competir en la primera temporada de Shark Tank México, los fundadores identificaron una oportunidad de mercado de mayor valor agregado, el diseño logístico de viajes internacionales complejos y altamente desafiantes a países como China, Corea Japón, Europa, Turquía, Egipto, Islandia, entre otros.

Como parte de su estrategia de mercado para democratizar el acceso a viajes internacionales, la compañía ha consolidado un sistema de pagos flexible y a la medida, con este esquema de financiamiento se optimiza el flujo del usuario y reduce las barreras económicas tradicionales del sector, lo que le ha permitido tener un crecimiento del 32% en el último año. “Nuestro modelo de negocio y valor radica en la simplificación de operar lo que es intrínsecamente difícil, somos la puerta de entrada para el viajero mexicano que busca descubrir Asia o Europa”. Destacó Daniel Peña, socio fundador.

Este enfoque de servicio personalizado ha resultado en indicadores altos de lealtad como el Net Promoter Score (NPS), un indicador que mide la lealtad y satisfacción estando por arriba de 50, sólo comparable con empresas como Apple, ese resultado está respaldado por comportamiento real de recompra, 30% de sus clientes han adquirido al menos un segundo viaje. Por ello, mientras que la mayoría de las agencias de viajes retienen entre 15% y 20% de sus clientes para su siguiente compra Local Adventures alcanza una tasa muy superior.

Respaldada por diez años de finanzas estables, resiliencia y adaptabilidad, Local Adventures enfoca sus inversiones de cara a los próximos años en el robustecimiento de su ecosistema de gestión digital. La compañía contempla liderar la agenda de innovación turística mediante el desarrollo e implementación de soluciones de vanguardia, entre las que destacan la aplicación de inteligencia artificial para el diseño de itinerarios complejos y la creación de herramientas digitales anti-fraude destinadas a la protección del consumidor final.

Sobre Local Adventures

Fundada en 2016 en Guadalajara, Jalisco, Local Adventures es una agencia de viajes especializada en la operación de circuitos internacionales complejos. A través de una fusión de innovación tecnológica, especialización y un profundo enfoque en la atención al cliente, la compañía opera directamente destinos desafiantes en Asia, Europa y más allá, comprometida a democratizar los viajes internacionales mediante un sistema de pagos flexible y accesible.