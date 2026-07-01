Continuando la celebración visual de las canciones de su aclamado álbum ‘JuaneSteban’ Juanes presenta el nuevo video de “Vuelve” junto a Mon Laferte

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Mientras destaca una de las colaboraciones más celebradas de su más reciente álbum, Juanes también sorprendió al público al compartir escenario con Carín León para interpretar por primera vez en vivo “Carranga”, durante el primer concierto con entradas agotadas en el Nu Stadium de Inter Miami

Hoy, el ganador de 29 premios GRAMMY® y Latin GRAMMY®, JUANES, continúa celebrando la música de su aclamado álbum ‘JuanesTeban’ con el lanzamiento del visualizer de “Vuelve”, una de las colaboraciones más emotivas del proyecto junto a la reconocida cantante chilena Mon Laferte. La canción es una reflexión sobre una relación que marcó su vida y el profundo anhelo de reencontrarse con ese amor. “Vuelve, porque ya nada me alcanza / Si no te tengo frente a mí, me puedo morir de repente. / Te volviste algo lejano, un fragmento de un momento / Que ya no me pertenece.”

Recientemente reconocido por Rolling Stone en Español como uno de “Los Mejores Álbumes de 2026 (hasta ahora)”, ‘JuanesTeban’ también confirma a Juanes como uno de los colaboradores más solicitados de la música latina actual. El álbum reúne colaboraciones con Mon Laferte, Bomba Estéreo, Conociendo Rusia, Rawayana y Vivir Quintana, consolidando una nueva etapa creativa en su carrera.

A este momento se suman sus recientes colaboraciones con Fonseca (“Antes Que El Tiempo Se Vaya”), Los Mirlos (“De Jueves a Jueves”), Manuel Carrasco (“Gente Corriente”) y Carín León (“Carranga”). Esta última, una celebración de los sonidos tradicionales de la región andina colombiana fusionados con la música mexicana, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche cuando ambos artistas interpretaron la canción por primera vez en vivo durante el concierto inaugural con entradas agotadas del Nu Stadium de Inter Miami.

“El cantante mexicano Carín León sorprendió a los asistentes al concierto inaugural del Nu Stadium de Miami al invitar al escenario al artista colombiano Juanes, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche. La participación de Juanes formó parte de las sorpresas preparadas para el primer gran espectáculo del nuevo recinto, donde ambos artistas interpretaron por primera vez en vivo su colaboración ‘Carranga’. Además, la velada continuó con una interpretación especial del clásico ‘La Camisa Negra’, que fue recibida con entusiasmo por el público.” – KQ105 FM

“Después de más de dos décadas de trayectoria, Juanes continúa encontrando nuevas formas de reinventarse sin perder de vista sus raíces. En JuanesTeban*, el artista colombiano explora la dualidad que ha marcado tanto su vida personal como su carrera: la luz y la sombra, el rock y la cumbia, la euforia y la vulnerabilidad. A través de 16 canciones, construye un retrato íntimo en el que conviven el ícono global y ‘Teban’, un alter ego que le permite revelar emociones y reflexiones más profundas. Producido junto a Nico Cotton, el álbum incluye colaboraciones con Rawayana, Bomba Estéreo, Mon Laferte, Conociendo Rusia y Vivir Quintana, entre otros. Musicalmente diverso y emocionalmente honesto,* JuanesTeban combina sonidos latinoamericanos, letras introspectivas y un concepto visual creado por el propio artista, dando como resultado una obra que celebra todas las contradicciones que hacen de Juanes uno de los músicos más importantes de habla hispana.”- Rolling Stone en Español

Tras sus destacadas presentaciones como cabeza de cartel en algunos de los festivales más importantes del año, entre ellos Viña del Mar y Vive Latino, el embajador global del rock y pop latino continuará con su ‘Juanes World Tour 2026’, cuya etapa europea comenzará en julio y dará paso a una extensa gira por Norteamérica durante el otoño. Los conciertos ofrecerán una nueva propuesta musical y visual inspirada en el universo creativo de ‘JuanesTeban’, explorando la dualidad e introspección que dan vida al álbum, sin dejar de lado los grandes éxitos que han definido la trayectoria de Juanes. (Consulta las fechas de la gira a continuación).

FECHAS DE GIRA DE JUANES EN NORTEAMÉRICA