Cómo la Copa Mundial 2026 impactará los viajes corporativos

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La búsqueda de hoteles, pasajes aéreos y alquiler de vehículos puede registrar un aumento significativo durante la realización de grandes eventos. La Copa Mundial de la FIFA 2026 e incluso los procesos electorales son algunos ejemplos. Según un informe de FCM Consulting, las tarifas promedio de los hoteles en las ciudades sede fueron un 31% más altas en los días de partido en comparación con períodos sin eventos. Además, entre el 9 de junio y el 18 de julio, las reservas de vuelos aumentaron un 42% hacia Dallas y un 38% hacia Houston, reflejando el incremento de la demanda de viajes hacia las ciudades anfitrionas.

Este tipo de movimiento puede poner en riesgo la planificación financiera destinada a los viajes corporativos, generando una señal de alerta para las empresas.

FUENTE DISPONIBLE PARA ENTREVISTA:

Aline Bueno, CEO de Argo Solutions, puede explicar cómo factores externos como la Copa Mundial, las elecciones, el aumento de la demanda por eventos y los impactos indirectos de los conflictos internacionales están creando un escenario más complejo para las compañías que dependen de la movilidad corporativa.

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