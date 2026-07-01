Cómo la Copa Mundial 2026 impactará los viajes corporativos

Staff/RG
La búsqueda de hoteles, pasajes aéreos y alquiler de vehículos puede registrar un aumento significativo durante la realización de grandes eventos. La Copa Mundial de la FIFA 2026 e incluso los procesos electorales son algunos ejemplos. Según un informe de FCM Consulting, las tarifas promedio de los hoteles en las ciudades sede fueron un 31% más altas en los días de partido en comparación con períodos sin eventos. Además, entre el 9 de junio y el 18 de julio, las reservas de vuelos aumentaron un 42% hacia Dallas y un 38% hacia Houston, reflejando el incremento de la demanda de viajes hacia las ciudades anfitrionas.
Este tipo de movimiento puede poner en riesgo la planificación financiera destinada a los viajes corporativos, generando una señal de alerta para las empresas.
FUENTE DISPONIBLE PARA ENTREVISTA:
Aline Bueno, CEO de Argo Solutions, puede explicar cómo factores externos como la Copa Mundial, las elecciones, el aumento de la demanda por eventos y los impactos indirectos de los conflictos internacionales están creando un escenario más complejo para las compañías que dependen de la movilidad corporativa.
Posibles enfoques:
- ¿Cómo se está adaptando el mercado de los viajes corporativos?
- ¿Cuáles son las expectativas del sector para estas fechas?
- ¿Cómo evitar los sobrecostos en los viajes corporativos?
- ¿Qué estrategias pueden ayudar a reducir el impacto durante los períodos de alta demanda y precios elevados?
- ¿Cómo pueden las empresas beneficiarse de este contexto y transformarlo en oportunidades de negocio?
You may also like
-
¿Ya te perdiste entre la multitud? Life360, te presenta 5 formas de disfrutar lo que queda del Mundial sin perder de vista a tu grupo
-
México rompió la barrera y está en los octavos de final del Mundial 2026
-
Mbappé guía a Francia y ya espera a Paraguay en octavos
-
Haaland vuelve a aparecer y mete a Noruega en octavos de final
-
México vs Ecuador: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo el juego del Mundial 2026?