Tres boletos más a octavos, este miércoles

Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos buscan confirmar su protagonismo en 16vos de final

Leonardo Guzmán Hernández

La actividad de los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles con tres encuentros que prometen emociones y podrían dejar nuevas sorpresas. Inglaterra abrirá la jornada enfrentando a la República Democrática del Congo, mientras que Bélgica se medirá a Senegal en uno de los duelos más parejos de esta ronda.

El cierre estará a cargo de Estados Unidos, que buscará aprovechar su condición de anfitrión frente a Bosnia y Herzegovina.

Los ingleses parten como favoritos gracias al gran nivel mostrado durante el torneo, aunque el conjunto congoleño intentará mantener el sueño mundialista tras convertirse en una de las revelaciones de la competencia.

Bélgica, por su parte, tendrá una dura prueba ante una selección senegalesa que ya demostró su capacidad al avanzar a la fase de eliminación directa.

Finalmente, Estados Unidos buscará seguir haciendo valer la localía frente a una Bosnia que ha sorprendido por su orden táctico y fortaleza defensiva.

Con tres boletos en juego, la jornada será determinante para conocer a más selecciones clasificadas a los octavos de final. Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos intentarán imponer su jerarquía, mientras que Congo, Senegal y Bosnia buscarán escribir una nueva página histórica en el Mundial 2026.

Partidos de hoy (hora del centro de México)

– Inglaterra vs. República Democrática del Congo | 10:00 de la mañana

– Bélgica vs. Senegal | 14:00 horas

– Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | 18:00 horas