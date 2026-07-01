Se incendió bodega de material reciclable en la colonia Santiago de los Leones

Erika Méndez

Una bodega de material reciclable se incendió la madrugada de este miércoles en la colonia Santiago de Los Leones, Puebla capital.

La coordinación estatal de Protección Civil (PC) reportó al momento solo daños materiales.

Destacó que el siniestro fue reportado a través de la línea de emergencias 9-1-1, se desplegaron bomberos del estado y personal de PC de Puebla, Cuautlancingo y San Andrés Cholula.

Como medida preventiva, realizaron la evacuación de personas en inmuebles cercanos al área del incidente.