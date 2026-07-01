Inglaterra vs RD Congo: ¿Dónde y a qué hora ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

RÉCORD

Avanzan los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026 y una de las eternas promesas de Europa tiene la obligación de trascender este miércoles. La Selección de Inglaterra abrirán el telón en la cuarta jornada de Fase Final, ante el representativo de la República Democrática del Congo, que hizo historia en Fase Final y venderá cara la derrota.

En su segunda participación mundialista en la historia, primera como el país que es actualmente (la anterior fue en Alemania 1974 como Zaire), los Leopardos marcaron su primer gol en Mundiales; lograron su primera victoria en Mundiales, y clasificaron a Fase Final. Ahora buscarán dar otra sorpresa ante unos Tres Leones que ya en Fase de Grupos sufrieron contra un conjunto africano.

Luego de una contundente victoria 4-2 frente a Croacia en la jornada inaugural, Inglaterra no pasó del empate sin goles contra Ghana, para cerrar con victoria 0-2 ante Panamá. No obstante, aquel resultado contra las Estrellas Negras dejó en evidencia las carencias del conjunto de Thomas Tuchel, que deberá aprender de sus errores para no repetirlos este miércoles contra los congoleños.

Por su parte, el conjunto dirigido por Sébastien Desabre en la primera fecha rompió quinielas y rescató el empate a un gol contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. La derrota 1-0 ante Colombia en la Jornada 2 complicó su situación, pero la remontada y posterior triunfo 3-1 ante Uzbekistán les permitió meterse como uno de los mejores terceros lugares y ahora quiere ser el Caballo Negro del torneo.

México espera rival

Después de siete partidos de Dieciseisavos de Final disputados, ya se dieron dos sorpresas con selecciones europeas que llegaban como favoritas y perdieron en penales tras el empate a un gol. Alemania quedó fuera contra Paraguay y Países Bajos lo hizo contra Marruecos, ambas el lunes, mientras que el martes Costa de Marfil le dio batalla a Noruega, aunque no le alcanzó para avanzar a Octavos de Final.

Con ello en mente, la República Democrática del Congo saldrá este miércoles a la cancha del Estadio Atlanta con el objetivo de arruinar el sueño mundialista inglés. Mientras que para los británicos, será un desafío importante, mismo que esperan superar sin sobresaltos, ya que en caso de ganar, tendrán que visitar el Estadio Ciudad de México y enfrentar a un Tri que sigue ilusionado con cuatro triunfos en cuatro juegos, sin goles permitidos todavía.

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