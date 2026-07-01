El mundo de la música está de luto

LA CALIENTE 90.7

Falleció Victor Willis, la inconfundible voz principal y coautor de grandes clásicos de Village People como Y.M.C.A., In the Navy y Macho Man. Su partida fue confirmada por la agrupación tras una breve pero agresiva enfermedad.

Su legado seguirá haciendo bailar y cantar a generaciones enteras.

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