El mundo de la música está de luto

LA CALIENTE 90.7
Falleció Victor Willis, la inconfundible voz principal y coautor de grandes clásicos de Village People como Y.M.C.A., In the Navy y Macho Man. Su partida fue confirmada por la agrupación tras una breve pero agresiva enfermedad.
Su legado seguirá haciendo bailar y cantar a generaciones enteras.
#VillagePeople #VictorWillis #BésameCR #Música #Leyenda
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