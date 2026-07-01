Ariadna Ayala inició 2da etapa de construcción de la calle Independencia en la junta auxiliar San Juan Ocotepec

Desde Puebla

Como parte de su compromiso de llevar infraestructura con sentido social a todas las comunidades del municipio, la presidenta de Atlixco Ariadna Ayala, inició la segunda etapa de la construcción de la calle Independencia en la junta auxiliar de San Juan Ocotepec, una obra que fortalecerá la movilidad y mejorará la calidad de vida de más de 2 mil 190 habitantes.

En su mensaje, Ariadna Ayala destacó que a San Juan Ocotepec, desde su anterior administración, se ha preocupado por traer justicia social y sobretodo en materia educativa pues invertir en la educación es fomentar esperanza para el futuro de Atlixco.

Recalcando el apoyo del campo.

El proyecto contempla la pavimentación con adoquín y obras complementarias con una inversión de más de 1 millón 548 mil pesos los habitantes tendrán mejores cialidades. En especial a los estudiantes de la telesecundaria Salvador Díaz Mirón los cuales anhelaban tener pavimentada la calle.

Además de la pavimentación, la obra incluye la construcción de 240 metros lineales de guarniciones, instalación de alumbrado público solar, plantación de árboles tulipán majahua, señalética entre otras acciones.