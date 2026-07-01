Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en los octavos de final

Balogun abrió el camino y Tillman sentenció el triunfo pese a jugar con un hombre menos

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Estados Unidos hizo valer su condición de local y derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina para instalarse en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino fue superior durante gran parte del encuentro disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, dominando la posesión y generando las oportunidades más claras. La recompensa llegó al 45′, cuando Folarin Balogun aprovechó un error de la zaga bosnia para definir con tranquilidad y mandar al cuadro estadounidense al descanso con la ventaja.

El partido cambió de rumbo en la segunda mitad cuando Balogun fue expulsado al 64′ tras una fuerte entrada sobre Tarik Muharemović, dejando a Estados Unidos con diez hombres.

Bosnia intentó aprovechar la superioridad numérica, pero el conjunto norteamericano mostró personalidad para resistir los ataques europeos.

La tranquilidad llegó al 82′, cuando Malik Tillman ejecutó de forma magistral un tiro libre que terminó en el fondo de las redes para decretar el 2-0 definitivo y desatar la celebración de los aficionados locales.

Con esta victoria, Estados Unidos avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a una Bélgica que protagonizó una espectacular remontada frente a Senegal.

El equipo de Pochettino consiguió apenas su segunda victoria en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, alimentando la ilusión de seguir haciendo historia en el torneo disputado en casa, aunque tendrá la sensible baja de Balogun por suspensión tras su expulsión.