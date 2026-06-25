Lo detienen en Atlixco por violencia familiar y le quitan arma de fuego

Desde Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvo a un hombre señalado por presuntamente agredir físicamente y amenazar con un arma de fuego a su expareja en la colonia San Juan Castillotla.

Los hechos fueron reportados al número de emergencias por una menor de edad, quien solicitó apoyo al presenciar una agresión dentro de su domicilio.

Al arribar al lugar, los elementos municipales entrevistaron a la víctima, quien señaló directamente al agresor.

Durante la intervención, los policías aseguraron un arma corta calibre .25 milímetros que presuntamente habría sido utilizada para amenazar a la mujer.

Hugo N., fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial por el delito de violencia familiar.