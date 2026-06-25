Recibe Sheinbaum al Rey Felipe VI de España en Palacio Nacional; abordan importancia de pueblos originarios

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió al rey de España Felipe VI en la puerta de honor de Palacio Nacional. Es la primera vez que se reúnen, tras siete años de pausa en la relación con España, por la solicitud de perdón a los pueblos indígenas que pidió el ex presidente Andrés Manuel López obrador al monarca.

El encuentro se concretó a raíz de una serie de negociaciones entre las cancillerías de ambos países, después de que la mandataria invitó al rey a que este viernes presencie el encuentro de fútbol que disputarán en Guadalajara, Jalisco, las selecciones nacionales de España y Uruguay.

Mas tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo despidió al rey Felipe VI de Palacio Nacional, tras el primer diálogo sostenido.

De acuerdo con el gobierno de México, la conversación entre la mandataria y el monarca fue sobre la relación bilateral y la importancia de los pueblos originarios de México a lo largo de la historia.

En el encuentro, acompañaron a la presidenta el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Por España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo; el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado; la consejera diplomática de la Casa del Rey, Carmen Castiella Ruiz de Velasco; y el jefe de Oficina del Ministro, Sergio Cuesta Francisco.

La última vez que el monarca estuvo en México, fue en 2018, cuando fue invitado a la toma de posesión de Andrés Manuel Lope Obrador.

El rey Felipe VI de España arribó este jueves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, dio la bienvenida al jefe de Estado español, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “México y España continúan fortaleciendo sus lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de sus pueblos”, señaló la Cancillería.

El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, quien acompaña al monarca, escribió en las redes sociales: “Recién aterrizado en México, acompaño a S.M. el Rey en el encuentro con la presidenta @Claudiashein, en un momento extraordinario de nuestras relaciones”.

Señaló que “España y México compartimos un firme compromiso con la democracia, el derecho internacional y el multilateralismo” y que ambas naciones están unidas por “profundos lazos culturales, históricos, económicos y, sobre todo, humanos”.

Añadió que con esta visita “seguimos fortaleciendo nuestras relaciones de hermandad y cooperación, proyectando nuestra voz iberoamericana e impulsando un futuro de prosperidad compartida”.