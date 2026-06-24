Suiza se queda con el Grupo B; Canadá avanza y Bosnia mantiene la esperanza

• Los suizos terminaron como líderes; Bosnia buscará su pase como uno de los mejores terceros

Leonardo Guzmán Hernández

La actividad del Grupo B llegó a su fin y dejó a Suiza como líder del sector tras derrotar 2-1 a Canadá en Vancouver. Luego de un primer tiempo sin goles, Rubin Vargas abrió el marcador apenas iniciada la segunda mitad y Johan Manzambi amplió la ventaja al 57′. Canadá reaccionó con un tanto de Promise David al 76′, pero no le alcanzó para evitar la derrota. A pesar del resultado, los canadienses avanzaron a los dieciseisavos de final como segundos del grupo.

En Seattle, Bosnia y Herzegovina venció 3-1 a Qatar y mantuvo viva la ilusión de avanzar como uno de los mejores terceros lugares. Alajbegovic abrió el marcador al minuto 29, un autogol catarí amplió la ventaja y, aunque Al Haydos descontó antes del descanso, Mahmic sentenció el encuentro en la recta final. El triunfo permitió a los bosnios llegar a cuatro puntos, mientras que Qatar se despidió del torneo con apenas una unidad.

Con estos resultados, Suiza terminó en la cima del grupo con siete puntos, seguida por Canadá con cuatro. Bosnia también cerró con cuatro unidades y ahora deberá esperar los resultados de los demás grupos para conocer si logra avanzar a la ronda de dieciseisavos como uno de los mejores terceros. Qatar, por su parte, quedó eliminado.

Posiciones finales del Grupo B

Suiza – 7 pts

Canadá – 4 pts

Bosnia y Herzegovina – 4 pts

Qatar – 1 pt