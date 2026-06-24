Rectora Lilia Cedillo subrayó el compromiso social de egresados de Economía y Finanzas en la BUAP

Desde Puebla

Estudiantes de la Generación 2021-2026 de las licenciaturas en Finanzas y Economía de la BUAP celebraron su graduación en el auditorio del Complejo Cultural Universitario, donde la Rectora Lilia Cedillo Ramírez encabezó esta celebración, destacando la calidad académica y humana que distingue a los egresados de la Facultad de Economía.

Como madrina de generación, reconoció a los egresados por su entusiasmo y activismo social, además de su sentido crítico. Agradeció la entrega de los profesores y el respaldo que brindan las familias a los jóvenes durante toda su formación.

Lilia Cedillo reconoció que los alumnos de Economía y Finanzas de la BUAP han demostrado una gran vocación de hacer comunidad y compromiso social, siempre preocupados también por la institución, enfocados en acciones de beneficio social, ya que “siempre los he visto organizando eventos, recolectando víveres, con un sentido muy humano”.

El doctor Juan Alberto Vázquez Muñoz, director de la Facultad de Economía, felicitó a los 67 graduados y añadió que esta etapa es un punto de continuación, pues aún deben crecer en diferentes aspectos, ya que tienen potencial para aportar grandes cosas a la sociedad. Su graduación, dijo, también es un logro para los profesores y para la propia institución.