Con obra pública, seguridad y recuperación urbana, Ricardo Moreno impulsa la transformación de Toluca

EL VALLE

Toluca, Méx.- La recuperación de la infraestructura urbana, la modernización de espacios públicos, el fortalecimiento de la seguridad y la construcción de una ciudad más ordenada y sustentable son algunos de los principales ejes que han marcado la administración del alcalde Ricardo Moreno Bastida, algo que señaló en “Rolando la Entrevista” del periódico El Valle, donde recorrió distintos puntos de la capital mexiquense para mostrar los avances alcanzados en su gobierno.

Al comenzar la conversación y mientras sonaba la canción “Lo que no fue, no será” de Napoleón, el presidente municipal reflexionó sobre el significado de gobernar una ciudad como Toluca y la importancia de aprovechar cada día para concretar proyectos que durante años permanecieron pendientes. “Si no fue, ya no será. Hay que aprovechar cada momento para trabajar porque tres años se van muy rápido cuando se tiene una responsabilidad tan grande”, expresó.

Uno de los ejemplos mostrados durante el recorrido fue la transformación de la avenida Laguna de Siete Colores, una vialidad que durante años permaneció abandonada y con severos problemas de deterioro.

En este sentido, Moreno Bastida explicó que al iniciar su administración encontraron calles con graves daños en la carpeta asfáltica, banquetas inexistentes y una infraestructura que representaba riesgos para peatones, especialmente para mujeres que diariamente transitan por la zona en horarios nocturnos o de madrugada.

Por ello, el gobierno municipal impulsó la política de Senderos Seguros, mediante la instalación de alumbrado público, rehabilitación de banquetas y mejoramiento integral del entorno urbano, donde destacó que los resultados ya son visibles.

Asimismo, destacó la aplicación de nuevas técnicas de rehabilitación vial, como el sistema slurry seal o sello asfáltico, que permite prolongar la vida útil de las calles con menores costos y mejores resultados.

Reconoció que uno de los principales reclamos ciudadanos al inicio de la administración fue el estado de las vialidades, ya que la ciudad enfrenta un rezago acumulado de aproximadamente tres décadas en materia de mantenimiento urbano. “Intervenimos calles donde no se había realizado ni siquiera un bacheo en más de 30 años”, afirmó.

Ante esta situación, durante el primer año de gobierno se repararon cerca de 45 mil baches en distintos puntos del municipio, aunque reconoció que esa estrategia sólo era una medida emergente.

Con el objetivo de atender el problema de fondo, la administración adquirió el denominado “Diablo Dragón”, una de las máquinas de repavimentación más avanzadas del país, de la cual existen únicamente ocho unidades en México, además que gracias a procesos de licitación y planeación financiera, el municipio logró reducir costos de producción de asfalto y acelerar los trabajos de rehabilitación.

Actualmente, dijo, la maquinaria permite pavimentar entre 300 y 400 metros lineales diarios, fortaleciendo la capacidad operativa del gobierno municipal.

Otro de los proyectos prioritarios ha sido la rehabilitación de la infraestructura vial en la zona industrial de Toluca, destacando que en coordinación con el Gobierno del Estado de México se han intervenido siete avenidas estratégicas para mejorar la movilidad de trabajadores, transporte de carga e inversionistas.

Moreno Bastida resaltó que estas acciones fortalecen la competitividad de la capital mexiquense y generan confianza para la llegada de nuevas inversiones. “Estamos recuperando la infraestructura que sostiene buena parte de la actividad económica del municipio”, indicó.

Durante el recorrido, el alcalde también destacó la modernización de la Alameda Central de Toluca, considerada uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Explicó que la rehabilitación se realizó sin derribar un solo árbol, incorporando tecnologías subterráneas que favorecen la infiltración de agua hacia los mantos acuíferos.

La obra cobra especial relevancia ante los efectos de la sequía y la disminución del suministro proveniente del Sistema Cutzamala, que en años recientes llegó a registrar reducciones cercanas al 60 por ciento.

Además de recuperar áreas verdes, se reactivó la histórica Fuente de las Musas, que permaneció fuera de servicio durante dos décadas, y se crearon espacios educativos dedicados a huertos urbanos para acercar a niñas y niños al conocimiento sobre la producción de alimentos.

Tras el recorrido en auto, acudieron al restaurante “Cafè con Leche”, en el centro de Toluca, donde destacó que en materia de seguridad pública, uno de los mayores esfuerzos de la administración ha sido fortalecer la capacidad operativa de la Policía Municipal.

Recientemente fueron incorporadas 30 nuevas patrullas equipadas con cámaras de visión de 360 grados, lectores de placas y sistemas de reconocimiento facial.

Asimismo, Toluca cuenta con un padrón de 58 mil luminarias, de las cuales 25 mil ya son inteligentes, mientras que continúan los trabajos para ampliar la cobertura en comunidades y privadas que aún carecen de alumbrado suficiente, para contar con calles más seguras en todo el municipio.

Gracias a estas acciones, el alcalde informó que el robo de vehículos ha disminuido 75 por ciento respecto a periodos anteriores, en las que se registraba un promedio de ocho vehículos robados diariamente, situación que convirtió al delito en una prioridad para el gobierno municipal.

Como resultado de la coordinación con corporaciones estatales, federales y autoridades judiciales, se logró desarticular una organización criminal dedicada al robo de vehículos que operaba en Toluca y otras entidades del país, siendo detenidos cerca de 15 integrantes de dicha estructura delictiva.

Asimismo, destacó que el robo a casa habitación registra una reducción cercana al 40 por ciento y que los delitos de bajo impacto muestran una tendencia constante a la baja.

Otro de los proyectos emblemáticos impulsados por el alcalde es la creación de una Casa del Adulto Mayor, concebida como un espacio multidisciplinario para la atención integral de personas de la tercera edad.

La propuesta contempla áreas recreativas, culturales y de atención especializada, además de la posibilidad de integrar un teatro para la ciudad, infraestructura de la que actualmente carece Toluca.

En paralelo, Moreno Bastida destacó que su administración liquidó los adeudos heredados con el ISSEMYM, garantizando que las aportaciones de los trabajadores lleguen puntualmente para asegurar la prestación de servicios médicos y de seguridad social.

El presidente municipal subrayó que uno de los programas con mayor aceptación entre la población ha sido “Yo Pongo Guapa a Toluca”, iniciativa basada en la participación directa de vecinos, estudiantes, maestros y autoridades para rescatar espacios públicos. Cada semana se realizan jornadas comunitarias en escuelas, parques y áreas comunes.

A un año y medio de gobierno, se han intervenido cerca de 200 planteles educativos mediante acciones de rehabilitación, limpieza y mejoramiento urbano. “Estamos construyendo una ciudadanía más participativa y exigente. Cuando una sociedad se involucra en el cuidado de sus espacios, difícilmente vuelve hacia atrás”, afirmó.

En un momento más personal de la entrevista, Ricardo Moreno Bastida dejó ver al ser humano que existe detrás de la responsabilidad de gobernar la capital mexiquense y reconoció sentirse profundamente agradecido por la oportunidad de servir a los toluqueños.

Aseguró que, más allá del cargo, mantiene los valores que lo han acompañado a lo largo de su vida: el trabajo, la disciplina y la cercanía con la gente.

El alcalde recordó que, aunque desde niño ha sido aficionado del Cruz Azul, equipo al que sigue apoyando con pasión, también ha desarrollado un fuerte cariño y admiración por los Diablos Rojos del Toluca, institución que considera parte fundamental de la identidad de la ciudad que gobierna.

Moreno Bastida celebró recientemente el campeonato obtenido por el conjunto escarlata y destacó que el éxito deportivo del Toluca representa el reflejo de una etapa de consolidación, esfuerzo y trabajo en equipo, valores que también busca impulsar desde la administración municipal.

Asimismo, reconoció la buena relación institucional que existe entre el Ayuntamiento y la directiva del club, a quienes calificó como aliados importantes para el desarrollo económico y social de la ciudad. Señaló que el equipo no solamente genera identidad y orgullo entre la afición, sino que también contribuye a la actividad económica mediante la atracción de visitantes, turismo y derrama comercial.

Al hablar sobre una eventual reelección, Ricardo Moreno señaló que analizará dicha posibilidad en función de las decisiones de su partido, así como de las opiniones de su familia y de la ciudadanía.

No obstante, aseguró que su prioridad continúa siendo consolidar el proyecto de transformación que diseñó para la capital mexiquense.

Finalmente, expresó sentirse orgulloso de las y los toluqueños, a quienes definió como una sociedad trabajadora, resiliente y comprometida con el desarrollo.

“Toluca es una ciudad con esperanza, con futuro y con una enorme capacidad de crecimiento. Estamos convencidos de que vienen mejores tiempos para nuestra ciudad y seguiremos trabajando para que así sea”, concluyó.