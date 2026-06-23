Cine de terror independiente: El negocio más rentable que conquista Hollywood

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Obsesión, de Curry Barker, costó apenas 750 mil dólares y ya suma cerca de 148 millones de dólares en taquilla mundial.

Actividad Paranormal y El Proyecto de la Bruja de Blair demostraron que el terror independiente puede generar ganancias históricas con presupuestos mínimos.

Junio de 2026.- El cine de terror lleva décadas demostrando que no necesita presupuestos gigantescos para convertirse en un fenómeno mundial. De acuerdo a un análisis de la plataforma de entretenimiento Spoiler.mx, mientras Hollywood invierte cientos de millones en franquicias que apenas recuperan sus costos, el horror independiente continúa construyendo algunos de los negocios más rentables de la industria.

El ejemplo más reciente es Obsesión, la película dirigida por Curry Barker que pasó de ser una producción prácticamente desconocida a uno de los mayores éxitos sorpresa del año. Con un presupuesto estimado de apenas 750 mil dólares, la cinta ya acumula cerca de 148 millones de dólares en taquilla mundial tras apenas tres semanas en cartelera, convirtiéndose en una de las películas de horror independientes más redituables de los últimos años.

El fenómeno, de acuerdo con este estudio de Spoiler, confirma algo que el género ha entendido mejor que nadie: el miedo funciona incluso con pocos recursos, siempre que exista una idea poderosa detrás. Las críticas positivas, la viralidad en redes sociales y el famoso “boca en boca” ayudaron a convertir a Obsesión en un auténtico fenómeno cultural.

La gran referencia histórica sigue siendo El Proyecto de la Bruja de Blair (1999). Filmada entre 60 mil y 75 mil dólares, la película terminó recaudando 248.6 millones en todo el mundo y revolucionó la forma de vender cine de terror. Su campaña hizo creer al público que se trataba de un documental real y abrió la puerta al auge del “found footage”.

Todavía más extremo fue el caso de Actividad Paranormal (2007). Dirigida por Oren Peli y grabada casi por completo dentro de una sola casa, la cinta costó apenas 15 mil dólares y terminó generando 193.3 millones en taquilla mundial. Su estilo minimalista y la sensación de realismo ayudaron a crear una de las franquicias más exitosas del género.

Décadas antes, La Masacre de Texas (1974) ya había demostrado el potencial económico del horror independiente. La película de Tobe Hooper fue realizada con un presupuesto estimado entre 80 mil y 140 mil dólares y recaudó 30.9 millones a nivel mundial. Aunque la cifra parece menor hoy, en su época fue una auténtica anomalía financiera y redefinió el cine slasher moderno.

Para los especialistas de Spoiler, algo similar ocurrió con Halloween (1978), de John Carpenter. Filmada con apenas 325 mil dólares, la película alcanzó 47.1 millones en taquilla y consolidó la idea de que el suspenso psicológico podía ser más efectivo —y mucho más barato— que cualquier despliegue de efectos especiales.

Incluso producciones menos celebradas como Con el Diablo Adentro (2012) mantuvieron viva esa tradición. Con un presupuesto cercano al millón de dólares, la cinta terminó superando los 101 millones en taquilla mundial gracias a una campaña viral y a la enorme fidelidad del público del terror.

Así que, de acuerdo con este estudio de Spoiler.mx, el éxito de Obsesión demuestra que esta lógica sigue más vigente que nunca. En una industria obsesionada con presupuestos gigantes y fórmulas seguras, el terror continúa siendo el género más democrático y rentable del cine. Porque cuando una película logra conectar con los miedos del público, el presupuesto deja de importar.