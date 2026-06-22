¡Histórico! Katia Itzel García será árbitra central en el Mundial 2026

EXCELSIOR

El arbitraje mexicano escribirá una página histórica en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA cuando la silbante capitalina Katia Itzel García se desempeñe como la árbitra central para el compromiso de la tercera jornada entre las selecciones de Túnez y Países Bajos.

A sus 33 años, la egresada de la UNAM alcanzará la cúspide de su trayectoria profesional al convertirse en la primera mujer mexicana en la historia que impartirá justicia como árbitra central en una Copa del Mundo mayor varonil, esto luego de haber tenido ya actividad en el torneo que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá, pero como auxiliar.

Durante el torneo, Katia Itzel ya había sido la cuarta oficial en el partido entre Países Bajos contra Japón, Croacia frente a Inglaterra, y el choque entre Estados Unidos y Australia. Fue en este último partido donde la mexicana auxilió al árbitro alemán Felix Zwayer, quien sufrió calambres. García le entregó jugo de pepinillo, bebida rica en sodio y vinagre que alivia las contracciones musculares en 60 segundos, permitiéndole concluir el encuentro.

Katia Itzel García Mendoza tendrá asistencia mexicana en una de las bandas con la presencia de Sandra Ramírez, quien fungirá como primera asistente.

¿Cuándo será el partido entre Túnez y Países Bajos?

El histórico debut de Katia Itzel García como árbitra central en la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo jueves 25 de junio de 2026 en el Estadio de Kansas City. Países Bajos quiere el liderato del grupo F ante una selección que ya quedó eliminada.

Las mujeres que han sido árbitras centrales en un Mundial varonil

Con esta designación, Katia Itzel García ingresará a un selecto y exclusivo grupo de mujeres que han logrado romper el techo de cristal en las Copas del Mundo de la FIFA: