Francia goleó a Irak y Mbappé acecha la historia

• El francés igualó a Miroslav Klose y ya está a solo dos goles del récord de Lionel Messi

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Francia confirmó su candidatura al título al vencer 3-0 a Irak en la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un partido que sufrió una larga suspensión por tormenta eléctrica, los galos impusieron su calidad para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

La gran figura volvió a ser Kylian Mbappé, quien abrió el marcador al minuto 14′ con un potente disparo desde fuera del área.

Tras la reanudación del encuentro, el delantero francés apareció nuevamente al 53′ para firmar su doblete, mientras que Ousmane Dembélé sentenció la goleada al 66′.

Más allá del triunfo, la noche fue histórica para Mbappé. Con sus dos anotaciones llegó a 16 goles en Copas del Mundo, igualando la marca de Miroslav Klose como segundo máximo goleador de la historia de los Mundiales.

El atacante francés quedó ahora a únicamente dos tantos de Lionel Messi, quien horas antes elevó su récord a 18 anotaciones.

Con seis puntos de seis posibles, Francia ya aseguró su lugar en la siguiente ronda y se perfila como uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo.

Mientras tanto, Mbappé mantiene viva la carrera por convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.