Cabo Verde hace historia, puede calificar a la siguiente ronda y complica a Uruguay

• Cabo Verde depende de sí mismo para clasificar a los dieciseisavos de final

Leonardo Guzmán Hernández

Cabo Verde continúa sorprendiendo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección africana rescató un valioso empate 2-2 ante Uruguay en Miami y quedó muy cerca de lograr una clasificación histórica en su primera participación mundialista. El resultado dejó a la Celeste contra las cuerdas de cara a la última jornada.

Los caboverdianos golpearon primero al minuto 21′, cuando Kevin Pina marcó de tiro libre el primer gol de Cabo Verde en la historia de las Copas del Mundo. Uruguay reaccionó antes del descanso y le dio la vuelta al marcador con anotaciones de Maximiliano Araújo al 44′ y Agustín Canobbio al 45+6′, llegando al medio tiempo con ventaja de 2-1.

Sin embargo, Cabo Verde volvió a demostrar su carácter en la segunda mitad. Al minuto 61′, Hélio Varela aprovechó un error defensivo para igualar el encuentro y sellar un empate histórico. Con este resultado, los africanos llegaron a dos puntos y dependen de sí mismos para avanzar a los dieciseisavos de final si vencen a Arabia Saudita en la última jornada, mientras que Uruguay estará obligado a sumar ante España para mantener vivo su sueño mundialista.

Egipto toma el liderato; Bélgica e Irán no se hacen daño

• El Grupo G llegará completamente abierto a la última jornada de la Copa del Mundo.

La segunda jornada del Grupo G concluyó con un panorama inesperado. Egipto derrotó 3-1 a Nueva Zelanda y tomó el liderato del sector, mientras que Bélgica e Irán empataron sin goles en un encuentro marcado por la gran actuación del arquero iraní Alireza Beiranvand.

En Vancouver, Nueva Zelanda sorprendió al abrir el marcador al minuto 15′ por conducto de Finn Surman, pero los africanos reaccionaron en la segunda mitad. Mostafa Zico empató al 58′, Mohamed Salah firmó la remontada al 67′ y Trezeguet sentenció el encuentro al 82′, dándole a Egipto su primera victoria en la historia de las Copas del Mundo y colocándolo en la cima del grupo.

Por su parte, en Los Ángeles, Bélgica e Irán protagonizaron un intenso empate 0-0. Los europeos dominaron la posesión, pero se encontraron una y otra vez con las intervenciones de Alireza Beiranvand, figura del encuentro. Irán incluso vio cómo un gol de Mehdi Taremi fue anulado por fuera de lugar, mientras que Bélgica terminó con diez hombres tras la expulsión de Nathan Ngoy al minuto 66. El resultado dejó todo por definirse en la última fecha.

Así marcha el Grupo G

Pos Selección Pts

1️⃣ Egipto 4

2️⃣ Irán 2

3️⃣ Bélgica 2

4️⃣ Nueva Zelanda 1

Última jornada G Viernes 26 de Junio 21:00 H

Egipto vs Irán

Bélgica vs Nueva Zelanda