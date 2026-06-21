ALERTA: Aumentan homicidios dolosos y robos de vehículos en Huauchinango

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Que alguien le avise a Rogelio López Angulo que, aunque el próximo año es probable que él y su camarilla sean mandados al demonio, hoy ¡todavía es presidente municipal de Huauchinango y debería combatir la crisis de inseguridad en este supuesto “Pueblo Mágico”!.

Queda claro que López Angulo y su secretario de “Seguridad Ciudadana”, Carlos Ricardo Cruz García o no son muy duchos con los números o, simplemente, les valen mad…las vidas y posesiones de los ciudadanos, ya que entre enero y abril de este año permitieron el incremento de los asesinatos intencionales y robo de vehículos.

Las cifras de la Fiscalía General del estado (FGE) son claras: Entre enero y abril de 2024, cuando los huauchinanguenses cargaban a este mismo edil, se denunciaron cinco homicidios intencionales y 56 robos de vehículos, incluidos 37 contra coches de cuatro puertas.

Un año después, dichos índices delictivos fueron de cuatro y 48 y 31, que implicaron una ligera reducción.

Pero la delincuencia común y organizada huele a kilómetros la incompetencia, estupidez y corrupción y este año está haciendo su agosto en Huauchinango. En los primeros cuatro meses del 2026, las ejecuciones premeditadas llegaron a siete casos, casi el doble que en 2024, mientras los robos de unidades motoras llegaron a 88, que incluyeron 55 carros o camionetas: Ejecutaron a un hombre en Huauchinango

Las cifras de los tres últimos años demuestran claramente que en Huauchinango opera a sus anchas una banda de hurto de vehículos, aunque, por alguna razón que solamente ellos saben, López Angulo y sus colaboradores se nieguen a darse por enterados: Roban otro vehículo en Huauchinango

AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO: PÉSIMO PARA PROTEGER LAS VIDAS Y PATRIMONIOS DE LOS CIUDADANOS…MUY BUENO PARA INFRACCIONAR Y JODER A LOS CIUDADANOS

Mientras Rogelio López Angulo y sus secuaces son cada día más incompetentes o desinteresados en proteger las vidas y patrimonios de la gente, su ayuntamiento inventa “estrategia” para infraccionarlos y joderlos. Usuarios denunciaron que el personal de los parquímetros incumple el Reglamento de Tránsito y Vialidad local, que establece expresamente que los días festivos no se realizará cobro por estacionamiento ni se aplicarán infracciones o medidas restrictivas a los vehículos.

Según los reportes, el pasado 10 de mayo —día festivo oficial— el personal operativo actuó de forma contraria a lo normado. Se destaca un caso sensible: A un adulto mayor le retiraron las placas de su vehículo, y las encargadas se mostraron déspotas, se burlaron de él y lo hicieron llorar, hechos que generaron rechazo entre los presentes.

Las trabajadoras afirmaron actuar bajo indicaciones del ayuntamiento, aunque anteriormente la autoridad había confirmado que en días festivos no habría cobros ni sanciones por este concepto. Entre las irregularidades señaladas, se indica que el personal no porta gafetes ni identificación oficial que los acredite, a pesar de usar un uniforme genérico: Patrulla de Vialidad de Huauchinango sin placas se impacta en barda del mercado 5 de Mayo

VIALIDAD –HUAUCHINANGO: TODO UN CÁNCER

Su trato es grosero y prepotente: Cuando los ciudadanos piden que se identifiquen o den su nombre, responden con insultos y aseguran que no están obligados a proporcionar esos datos, porque, según ellos, su información es “privada”: Desaparecen dos perros recogidos por agentes de Vialidad en Huauchinango, acusa ONG

También se denunció una actuación discriminatoria: Mientras sancionaron a conductores en zonas permitidas, no tomaron ninguna medida contra vehículos estacionados en sentido contrario o lugares totalmente prohibidos, lo que evidencia falta de criterio y equidad en su labor:

Advertencia a visitantes y habitantes: Si viajas o transitas por el centro de Huauchinango, hay que tener mucha precaución. Se recomienda exigir siempre la identificación oficial del personal, recordar que en días festivos no hay cobro ni retiro de placas por parquímetros y reportar cualquier abuso o irregularidad ante las autoridades correspondientes, aunque después éstas se hagan pen…