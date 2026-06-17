Piden investigar a funcionarios municipales por tala de árboles

María Tenahua

La regidora Guadalupe Arruabarrena García, durante sesión ordinaria de cabildo, solicitó a la Contraloría que se investigue a los funcionarios de la secretaría de Medio Ambiente por la tala de tres árboles en la colonia Bosques de San Sebastián.

“Lo que se busca es beneficiar a un particular para que tenga movilidad a su empresa y que se derriben todos los ejemplares del camellón, solicitamos a la Contraloría que inicie el procedimiento y que se haga la investigación y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes”, agregó.

Refirió que en la anterior administración fueron cesados dos directores de la dependencia mencionada por avalar el derribo de árboles en el bulevar Hermanos Serdán.

El pasado 8 de junio, los vecinos de la calle Consorcio y Calle 13 J se manifestaron, para denunciar la tala clandestina de estos ejemplares y que esto fue para favorecer al dueño de una empresa que tiene su bodega en esta zona.