Otorgan medidas de protección a alcaldesa de Acatlán: Segob

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que la alcaldesa de Acatlán, Guadalupe Bárcenas, recibió medidas de protección tras presuntas denunciar amenazas de “Los Rojos”.

En entrevista, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) determinará qué está ocurriendo en la zona, pues ya abrió una investigación.

Por su parte, el mandatario estatal, Alejandro Armenta señaló que es muy delicado hablar a la ligera de la crisis de gobernabilidad en Acatlán.

Indicó que hay grupos delictivos de Oaxaca involucrados.