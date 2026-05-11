Siempre no: Se cancelan las vacaciones adelantadas, confirma SEP estatal

Desde Puebla

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, derivado de la reunión sostenida este lunes 11 de mayo en la Ciudad de México con el secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado Carrillo, y las autoridades educativas de todo el país se acordó que, el calendario del Ciclo Escolar 2025-2026 vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional permanecerá sin modificaciones, por lo que habrán de cumplirse los 185 días efectivos de clases.

Los integrantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) convinieron, con base en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones aplicables de la Ley General de Educación, así como en los principios pedagógicos y comunitarios de la Nueva Escuela Mexicana, mantener el calendario escolar publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2025.

El Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública, se suma y reitera que el 15 de julio concluirá el ciclo escolar vigente la comunidad escolar, las y los trabajadores de la educación atenderán las actividades señaladas en dicho calendario.