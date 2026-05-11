Laura Artemisa podría denunciar la entrega de propaganda con su imagen

Erika Méndez

La titular de la secretaría de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que podría denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la entrega de propaganda con su imagen durante el desfile del 5 de Mayo.

En entrevista, reiteró que no fue responsable de la entrega de abanicos y loterías con su nombre y al día siguiente presentó un documento ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), para deslindarse.

Destacó que, sumado a ello, está dialogando con su grupo político, para denunciar de manera formal ante la FGE, principalmente por el uso de datos personales.