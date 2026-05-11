95 rutas de transporte público  brindan recorridos no autorizados: SMT

Erika Méndez

Un total de 95 rutas con 69 ramales brindan recorridos no autorizados, reveló la titular de la secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio.

En conferencia de prensa, detalló que dichos vehículos trabajan en la zona metropolitana de Puebla.

Ante ello, dijo que planean reestructurar el transporte público a través de una reorganización coordinando la conformación de 164 rutas con recorridos únicos, para un mayor control operativo.

A su vez, el gobernador Alejandro Armenta anunció la conformación de una comisión interinstitucional, donde participen las universidades para otorgar nuevas concesiones.

El gobernador Alejandro Armenta, en conjunto con la Secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, informan que la revisión integral de las unidades de transporte público ha alcanzado ya un 80% de avance.