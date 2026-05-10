Guardia Nacional reconoce labor de madres mexicanas en su día

Excélsior
A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad y la Guardia Nacional publicaron sendos mensajes para felicitar a las madres del país.
“Hoy reconocemos y agradecemos a todas las madres de México por su amor, esfuerzo y ejemplo diario. Nuestra admiración especialmente para quienes, además de sacar adelante a sus familias, sirven a nuestro país desde distintas responsabilidades y labores. Feliz Día de las Madres”, publicó el Gabinete de Seguridad.
Por su cuenta de X, la Guardia Nacional publicó dos mensajes para reconocer a las mujeres de su corporación, por brindar su servicio a la patria.
“Hoy 10 de mayo, la #GuardiaNacional felicita a todas las madres de familia por ser un ejemplo de amor y dedicación. Hacemos un reconocimiento a todas aquellas que portan el uniforme con honor y compromiso, además, de colaborar día con día al servicio de la patria. #FelizDíaDeLasMadres”, manifestó la corporación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
En un texto previo, la Guardia Nacional también reconoció la fortaleza y entrega de las madres mexicanas.
“Hoy reconocemos a todas las madres de México por su amor, fortaleza y entrega incondicional. La #GuardiaNacional agradece y honra a quienes, con valentía y corazón, son ejemplo de unión y esperanza para sus familias y nuestra nación”, destacó la corporación.
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