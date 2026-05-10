Video: Restaurantes del Centro Histórico, con poca afluencia este 10 de mayo

María Tenahua

Con poca afluencia y varias mesas vacías, lucieron este mediodía los restaurantes de los portales del Zócalo de Puebla durante la celebración del 10 de Mayo, en contraste con años anteriores.

El sector espera un incremento del 20 por ciento por el Día de la Mamá en fin de semana.

Sin embargo, los comensales todavía no llegaron antes de las 3 de la tarde.

Es importante señalar que los centros comercialea desde ayer registraron alta afluencia, sobretodo en tiendas departamentales y de ropa.