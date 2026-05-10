Video: Alejandro Armenta convivió con comerciantes y visitantes de la feria Puebla 2026

Desde Puebla

Este domingo, en el último día del evento, el gobernador Alejandro Armenta superó la “prueba del ácido’ al asistir- como cualquier otro ciudadanos- a la feria Puebla 2026.

En las redes sociales del mandatario y de algunos asistentes, se constata que Alejandro Armenta escuchó, platicó y se tomó fotos con ellos:

Recorrimos la #FeriaDePuebla2026 🎠 para celebrar a todas las mamás que, junto a sus familias y amigos, disfrutan de la gran fiesta poblana en un ambiente lleno de alegría, diversión y momentos inolvidables 🎡💐✨