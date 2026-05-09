Le arrebatan la vida a mujer transexual en Mexicaltzingo

EL VALLE

Mexicaltzingo, Méx. – De acuerdo con la información confirmada acerca del asesinato de Fanny, conocida en redes sociales y en el ambiente sonidero como “La Chica del Pelo Blue”, apunta a un posible transfeminicidio ocurrido en el municipio de Mexicaltzingo, Estado de México.

La víctima tenía 27 años y era una mujer trans reconocida entre asistentes a bailes sonideros, además de mantener actividad constante en TikTok bajo nombres relacionados con “La Chica del pelo bluuuu”, donde compartía videos de baile, coreografías y presentaciones. Algunas publicaciones la describen también como bailarina y coreógrafa.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos y medios locales, el cuerpo fue localizado la tarde del jueves 7 de mayo al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia San José. Paramédicos acudieron al sitio, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, las autoridades informaron que presentaba huellas de violencia y al menos cuatro lesiones provocadas por arma punzocortante. La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaba las diligencias periciales y el levantamiento de indicios.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen. Sin embargo, distintos medios de comunicación locales señalan que la fiscalía abrió una carpeta de investigación y que el caso podría investigarse bajo protocolo de transfeminicidio y con perspectiva de género.

A resaltar, el asesinato generó diversas reacciones inmediatas en redes sociales y dentro de la comunidad LGBT+ y sonidera del Valle de Toluca.

Sus amigos, los seguidores y activistas comenzaron a exigir justicia para Fanny y pidieron que el caso no sea tratado únicamente como homicidio, sino investigado considerando el contexto de violencia contra mujeres trans en México.

Hasta este viernes 8 de mayo no existe un posicionamiento público amplio de autoridades estatales sobre avances concretos en la investigación, identificación de sospechosos o posibles líneas oficiales del caso.