Nueva controversia rodea al Tricolor previo al Mundial 2026

EL VALLE

Toluca, Méx.- La Selección Mexicana volvió a colocarse en el centro de la polémica a pocos días de haber iniciado su concentración rumbo a la Copa del Mundo de 2026, luego de darse a conocer que Javier “Vasco” Aguirre permitirá a los futbolistas convocados abandonar temporalmente el Centro de Alto Rendimiento para convivir con sus familias durante el Día de las Madres.

El combinado nacional comenzó hace unos días una preparación de más de un mes de cara a la justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, decisión que fue acordada previamente entre la Federación Mexicana de Futbol y los dueños de los clubes de la Liga MX.

Sin embargo, el manejo de la concentración generó fuertes críticas después de que varios equipos no pudieran utilizar a sus jugadores seleccionados en compromisos importantes del cierre de temporada.

Uno de los clubes que más intentó negociar fue el Toluca, institución que buscó contar con algunos convocados para disputar la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF frente al LAFC. La directiva escarlata argumentó que el encuentro se jugaría horas antes del reporte oficial establecido por el cuerpo técnico nacional.

La postura del conjunto mexiquense provocó debate dentro del futbol mexicano, ya que otros equipos también analizaron la posibilidad de solicitar permisos especiales para sus futbolistas. No obstante, los Diablos Rojos terminaron respetando el acuerdo original y enviaron a sus jugadores al CAR en tiempo y forma.

Ahora, la decisión de permitir a los seleccionados salir de la concentración para pasar tiempo con sus familias ha causado sorpresa y molestia entre algunos sectores, pues consideran contradictorio negar participación en partidos oficiales y posteriormente autorizar permisos personales.

De acuerdo con reportes cercanos al Tricolor, Aguirre informó a sus futbolistas que podrán abandonar el campamento nacional el próximo domingo para celebrar el 10 de mayo junto a sus seres queridos, aunque deberán reincorporarse después para continuar con la preparación mundialista.

Mientras tanto, el ambiente alrededor de la Selección Mexicana continúa siendo tenso, en medio de cuestionamientos sobre las decisiones tomadas por la Federación y el cuerpo técnico en el inicio del proceso rumbo al Mundial 2026.