Los Rolling Stones estrenan ‘In The Stars’, primer sencillo de su próximo álbum

LA JORNADA

Los Rolling Stones estrenan hoy el tema In The Stars en todas las plataformas de música digital, primer sencillo que se desprende de su próximo álbum, Foreign Tongues, el cual sale a la venta el 10 de julio.

El anuncio de lo que parece ser la carátula del nuevo disco se compartió ayer de manera sincronizada en las cuentas de redes sociales oficiales del grupo y de sus integrantes, donde cada uno mostró un fragmento.

Mick Jagger publicó la parte inferior, en la que aparece su boca y mentón, Ronnie Wood mostró los ojos y la nariz, la cual se parece mucho a la del pintor Francis Bacon, y Keith Richards el cabello y el pañuelo de colores.

Además, en la publicación donde compartieron la imagen completa aparece una fecha: 5/5/26, y una hora, que corresponde a las 10 horas de hoy en el país, cuando se hará el lanzamiento de In The Stars, el primer sencillo del nuevo álbum.

También se informó en la portada que el disco se conformará de 14 canciones y los primeros sencillos son In The Stars y Jealous Lover, con los cuales se espera lanzar una versión en cedé y vinilo el 15 de mayo.

Como se publicó en este medio, la banda organizó una campaña mundial que causó misterio y ofreció pistas de los primeros indicios del nuevo material, tanto en redes sociales como en el espacio público, utilizando una serie de enigmáticos carteles que aparecieron en varios lugares de Londres, aparentemente difíciles de encontrar, que simplemente decían The Cockroaches.

También se utilizaron códigos QR del póster vinculados con un sitio web propiedad de Universal Music, su sello discográfico. Tras escanear el código, los usuarios accedían a un dormitorio muy anodino, con paredes de color beige y sábanas estampadas que cubrían la cama.

The Cockroaches es el sobrenombre que a veces utiliza la banda para compartir sus proyectos y bajo ese alias lanzaron un sencillo en vinilo de edición limitada, titulado Rough And Twisted, el pasado 11 de abril.

Por otro lado, se confirmó la participación de Mick Jagger mañana en el programa Tonight Show, de Jimmy Fallon, donde se prevé el anuncio oficial del nuevo disco, así como la posibilidad de escuchar los primeros temas.

En este nuevo material, los Stones colaboraron nuevamente con el productor estadunidense Andrew Watt, quien ha trabajado con figuras de la música como Lady Gaga y Ozzy Osborne, además de que ya había participado con los roqueros ingleses en el disco Hackney Diamonds.

Watt confirmó en diferentes entrevistas que se encontraba grabando con la banda, pero no dio más detalles. Éste será el segundo lanzamiento sin la participación del baterista Charlie Watts, fallecido en 2021.

Sin conciertos programados

El lanzamiento de Foreign Tongues no implica que la banda realizará una gira próximamente. Un representante de la agrupación confirmó a The Times hace unos días que “no hay conciertos programados”. Esto, luego de que cancelaran sus planes para una gira este año, debido a la artritis de Keith Richards, que ha afectado su capacidad para actuar en vivo.

Estaba previsto que en 2025 salieran de gira por Europa, lo cual finalmente no se concretó, aunque Ronnie Wood sí ofrecerá conciertos este año con una gira por ciudades de ese continente, donde participará con su propia banda. A diferencia de los grandes estadios con los Stones, estas presentaciones se caracterizan por llevarse a cabo en recintos íntimos, lo que permite al público tener una experiencia más cercana con el músico.

Los Rolling Stones, que ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1989, han tenido 14 álbumes número uno en el Reino Unido y ocho éxitos número uno a lo largo de su larga carrera, en la que destacan las canciones (I Can’t Get No) Satisfaction, Paint It Black y Start Me Up.

Formada en Londres en 1962, la banda ha tenido varios miembros a lo largo de los años y su formación actual está compuesta por Sir Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

Después del fallecimiento a los 80 años de Charlie Watts, miembro con una prolongada trayectoria en el grupo, el músico Steve Jordan asumió el rol de baterista.

En el momento del fallecimiento de Watts, la agrupación lo aclamó como “uno de los mejores bateristas de su generación” en un emotivo homenaje compartido en sus redes sociales.