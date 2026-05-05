Cita FGR a declarar a 50 por caso de agentes en Chihuahua

REFORMA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga el estatus y acreditaciones de los agentes de la CIA que participaron en el operativo del narcolaboratorio en Chihuahua y, como parte de sus pesquisas, citó a declarar a 50 funcionarios que formaron parte de la acción policial.

Ulises Lara, Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, dijo que la investigación, en la que se pretende establecer si el Gobierno de Chihuahua tenía conocimiento de la participación estadounidense, se lleva a cabo por delitos de seguridad nacional.

Advirtió que caerá todo el peso de la ley sobre los responsables del evento que se registró entre el 17 y 18 de abril en la Siera Tarahumara.

“Como parte de los trabajos realizados por la FGR, hemos logrado avanzar con la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, en el Municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días”, dijo Lara, en un mensaje transmitido por internet.

“Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del Gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido”.

El funcionario indicó que la Fiscalía llevará a cabo los actos de investigación que le permitan obtener datos de prueba idóneos y pertinentes, para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en este asunto, ya que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR.

“La FGR reitera que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”, agregó.

La investigación del caso de los agentes de la CIA está a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR e inició a partir de la rueda de prensa que dio el 19 de abril César Jáuregui, quien días después renunció como Fiscal de Chihuahua.

En dicha conferencia, las autoridades estatales dijeron que Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, fallecido en el accidente junto con los agentes de la CIA y otro elemento mexicano, fue el responsable de que los estadounidenses participaran en el operativo en el que desmantelaron un narcolaboratorio.

“Dicha noticia derivó del fallecimiento de cuatro personas, dos de las cuales fueron identificadas como agentes extranjeros que realizaban funciones en territorio nacional en el marco de una investigación realizada por la Fiscalía de Chihuahua, relacionada con el hallazgo de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas”, indicó Lara.