Cavaliers y Pistons no tienen respiro, el martes inician su serie de semifinales del Este

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Cade Cunningham, de Detroit, y Donovan Mitchell, de Cleveland, no tuvieron mucho tiempo para deleitarse por haber alcanzado las semifinales de la Conferencia Este después de sobrevivir a extenuantes enfrentamientos de primera ronda.

Los rivales de la División Central deben prepararse rápidamente para su serie, que comienza el martes en Detroit.

“Creo que ya pasamos LA página (para enfocarnos en Detroit)”, indicó Mitchell tras la victoria del domingo por la noche por 114-102 sobre los Raptors de Toronto. “Disfrutaré viendo los partidos, sin duda, mientras recibo tratamiento, pero esperando al martes, así de simple”.

Ambos equipos se sienten curtidos por la batalla después de haber sido llevados al límite en la primera ronda. Sin embargo, las dos series fueron diferentes.

Los Pistons, primeros preclasificados, llegaron a la segunda ronda por primera vez desde 2008 tras convertirse en el 15to equipo en remontar un déficit de 3-1 en una serie para derrotar al Magic de Orlando.

“No fue la manera en que lo habríamos dibujado, pero lo aceptamos”, reconoció Cunningham tras la victoria del domingo por 116-94. “Creo que así es como debe ser. Creo que vamos a ser mejores por esto, y me entusiasma lo que viene primero. Victoria de playoffs. Quiero conseguir muchas más”.

Los Cavaliers están en la segunda ronda por tercera campaña consecutiva. Su enfrentamiento contra los Raptors fue la única serie de primera ronda en la que el equipo local ganó los siete partidos.

“Toronto hizo cosas increíbles. Nos prepararon para Detroit, pero sabemos que nos enfrentamos a un equipo realmente bueno”, señaló el escolta de los Cavaliers James Harden. “Tienen a Cade, que es la cabeza de la serpiente, que está jugando bien; Tobias Harris, que ha estado jugando extremadamente bien. Vamos a averiguar qué les gusta hacer, averiguar qué queremos hacer nosotros, y a partir de ahí”.

J.B. Bickerstaff fue entrenador de Cleveland durante cinco temporadas, 2019-24, y condujo a los Cavaliers a un par de apariciones en la postemporada. Bickerstaff fue despedido tras ser eliminados en cinco partidos en la segunda ronda ante Boston, tras choques con la directiva y jugadores en la campaña 2023-24.

Detroit contrató a Bickerstaff, y él ha guiado a los Pistons a clasificarse dos veces a los playoffs y al mejor récord de la Conferencia Este esta temporada. Fue la primera vez que los Pistons ganaron 60 partidos desde 2005-06. Es finalista al premio de Entrenador del Año de la NBA y acordó una extensión de contrato el lunes.

Los Cavaliers fueron el primer preclasificado del Este el año pasado en la primera temporada de Kenny Atkinson, antes de ser eliminados en cinco partidos por Indiana en la segunda ronda.

Ayuda para Cunningham

Cunningham anotó 227 puntos contra el Magic, la quinta mayor cantidad de puntos en una primera ronda en la historia de los playoffs de la NBA. Su promedio de 32,4 puntos por partido lo colocan segundo en la postemporada, detrás de Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City (33,8). Tobias Harris ha asumido parte de la carga, con un promedio de 21,6 unidades, pero a partir de ahí la producción cae, con Jalen Duren como el siguiente con 10,6.

Cleveland tiene a cuatro jugadores promediando al menos 11,4 tantos, con su núcleo de cuatro —Mitchell, Harden, Evan Mobley y Jarrett Allen— combinándose para un promedio de 73,2.

En racha

Cleveland ha ganado 12 partidos consecutivos de playoffs contra Detroit, empatando el récord de la postemporada de la NBA de victorias consecutivas ante un mismo rival. La racha comenzó en las finales de la Conferencia Este de 2007, cuando los Cavaliers ganaron los últimos cuatro partidos para llegar a las Finales de la NBA por primera vez. Cleveland barrió a Toronto en cuatro partidos en la primera ronda en 2009 y 2016.