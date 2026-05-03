Visitantes y poblanos convierten a la feria Puebla 2026 en un éxito

-Miles de turistas y poblanos disfrutan en un ambiente de sana convivencia.

– Los pabellones de las Fuerzas Armadas, gastronómico, artesanal, así como la Expo Ganadera, el Teatro del Pueblo y el Palenque, entre los más visitados por turistas y poblanos.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Con orden y seguridad, familias y visitantes disfrutaron durante estos días feriados la Feria de Puebla, un espacio consolidado como punto de encuentro y convivencia en sus pabellones gastronómicos y artesanales, así como en los juegos mecánicos, la Expo Ganadera, el Teatro del Pueblo y el Palenque, donde se registra una alta afluencia de asistentes.

Como lo ha referido el gobernador Alejandro Armenta Mier, la Feria de Puebla 2026 se proyecta a nivel nacional como una de las celebraciones culturales y de entretenimiento más relevantes del país, al posicionarse como un referente que fortalece la proyección turística de la entidad.

El stand de las Fuerzas Armadas se consolidó como uno de los más atractivos del evento, al generar gran asombro entre niñas y niños que interactuaron con los elementos, quienes explicaron el funcionamiento de su equipo como parte de su integración con la sociedad.

Por su parte, las áreas deportivas y culturales registraron alta afluencia; menores practicaron jugadas y tiros de fútbol, mientras que el público adulto disfrutó de espectáculos musicales gratuitos; en paralelo, la zona gastronómica, el área de juegos y el Teatro del Pueblo mantuvieron intensa actividad durante este 1 de mayo.

Familias como la de Pedro Arroyo disfrutaron desde temprano de las atracciones y los alimentos en un ambiente seguro.

Para visitantes como Alondra, originaria de Veracruz, la expo ganadera fue uno de los espacios que más disfrutó. “Me impresionó mucho esta expo. Se las recomiendo, para que vengan y conozcan un poco de la ciudad, es muy bonita”, comentó. Al igual que Iván, quien mencionó que es la segunda vez que asiste a la Feria de Puebla, ya que el año pasado acudió a conciertos y durante estos días recorrió los pabellones.

Cabe mencionar que productores agrícolas y de café sostuvieron intercambio con visitantes interesados en la marca Puebla Cinco de Mayo, quienes consultaron sobre su elaboración, insumos, usos y costos, incluso con intención de comercialización.

Los juegos mecánicos y presentaciones musicales tuvieron gran cantidad de asistentes, mientras que el espectáculo sobre hielo Rock On Ice se consolidó como uno de los más concurridos en el Centro Expositor.

El sector público también tuvo stands para brindar orientación y asesoría sobre los servicios que ofrece, como la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) que involucró a las y los servidores públicos que de manera permanente emiten mensajes respecto a la necesidad de reflexionar sobre desarrollo sostenible y promover prácticas responsables como el uso eficiente de recursos naturales y la reutilización de residuos.