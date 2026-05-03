A mí amigo Eduardo Cortez Delgadillo folklorista (Q.E.P.D)

Bitácora de Futuro: No miro

Autor Bayardo Quinto Núñez

Bayquinú

Doña Chona era dueña de una finca muy productiva, tenía diversidad de árboles frutales, pero el principal afán era la siembra y cosecha de tabaco; tenía muchos mozos y criados, era viuda, no tenía hijos, pero vivía feliz. Una tarde doña Chona se encontraba descansando en una silla mecedora en uno de los corredores de la casa, tenía como vista la montaña y un río que corría cerca, bajo unos árboles frutales, todo era un solemne paisaje. De pronto llegó uno de los mozos.

-Doña Chona, vienen entrando dos camiones en dirección acá.

-Andá ve quiénes son y pregúntales qué desean, si vienen a pedirme algún favor les decís que no estoy-replicó doña Chona.

-Señora, y si vienen a comprar tabaco.

-Entonces los dejas entrar. Los camiones entraron a la propiedad, se bajaron dos hombres y doña Chona reconoció a don Juan, un hombre de fama reconocida, un sinvergüenza de cartel. En esos momentos casualmente llegó dos Segundo, abogado de doña Chona.

-Buenas tardes Chonita. ¿Cómo has estado?-preguntó don Segundo.

-Pues ahora con tu visita me siento mejor, porque tengo la ley a mi favor.

-Señora, la esperan los dos compradores de tabaco en el corredor contiguo-dijo un mozo.

-Deciles que ya voy.

-Vamos don Segundo, acompáñeme hacer esa transacción. Doña Chona se levantó de su silla mecedora, don Segundo la tomó del brazo y ambo se dirigieron donde aguardaban los compradores de tabaco.

-Buenas tardes don Juan, nunca me imaginé que usted viniese de nuevo a mi finca-dijo doña Chona.

-Bueno, tengo interés en comprarle unos sacos de tabaco.

-Doña Chona, aquí está su silla y a usted don Segundo le traigo esta butaca-dijo el mozo.

-Tengo de tres tipos de tabaco.

-Explíqueme en qué consisten esas tres calidades-preguntó don Juan.

-Bueno, el tabaco de primera las hojas son largas, la segunda de hojas medianas y la tercera de hojas pequeñas.

-Véndame treinta sacos de tabaco de primera y veinticinco de cada una de las otras calidades. Doña Chona le ordenó a sus mozos que sacaran de la bodega el tabaco y que lo subiesen a los camiones. En ese momento don Juan le pasó un documento a doña Chona pidiéndole que firmara.

-Pero es que no miro-dijo doña Chona.

-Haber doña Chona le presto mis anteojos-le dijo el acompañante de Juan.

Doña Chona se colocó los anteojos y dijo: No veo nada. Acto seguido se los quitó.

-Permítame, le presto los míos-dijo don Juan. Con estos sólo veo de largo.

-Pero doña Chona, cuál es la cosa que usted dice que no mira, no le entiendo-señaló Juan.

-Lo que no miro es el dinero del pago del tabaco-dijo enojada doña Chona. En ese momento Juan sacó el dinero y doña Chona le ordenó que se los entregara a su abogado, quien contó el dinero y se lo entregó a doña Chona.

-Usted me da fe pública que este dinero está completo-preguntó doña Chona.

-Claro que sí Chonita.

-Ahora sí miro, a dónde debo firmar…

Todos se quedaron sorprendidos, don Segundo pensaba para sus adentros “Qué señora más astuta cuándo la van a enredar”. En tanto Juan le decía a su acompañante: “Qué vieja más desconfiada, creyó que no le iba a pagar. Cuando se trata de este tipo siempre digo que el diablo sabe más por viejo que por diablo”

-Adiós doña Chona, nos vemos en otra ocasión-dijo Juan.

-Espero que cuando vuelva a venir no sea necesario el préstamo de anteojos, porque pudo cerciorarse que veo perfectamente.

-Sí Chonita, ya me di cuenta. Adiós, regrese pronto.

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veintiséis (26) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas;

Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y/o Zapatero Alistador, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional, Nicaragüense.