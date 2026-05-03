Mexicanos destinan hasta $2,000 pesos por festejo del Día del Niño; beneficios corporativos son clave para evitar deudas

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La celebración del Día del Niño se ha consolidado como uno de los hitos de consumo más relevantes del primer semestre en México. De acuerdo con La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco CDMX), las familias mexicanas destinan, en promedio, $2,000 pesos por cada infante. En este contexto, el análisis de las dinámicas de gasto sugiere que los padres buscan equilibrar el festejo con la estabilidad económica.

En la actualidad, más del 40% de los padres de familia planea sus gastos con antelación para evitar el sobreendeudamiento, buscando que el festejo no represente una carga financiera. Ante este escenario, las herramientas de previsión y los beneficios otorgados por las empresas se posicionan como el recurso estratégico más valorado para mantener el equilibrio en el hogar.

De acuerdo con un sondeo realizado por Up Sí Vale, el 83% de los colaboradores percibe beneficios corporativos, como los vales de despensa, como un pilar esencial para el bienestar y la estabilidad de sus familias. Los datos indican que contar con prestaciones adicionales permite a las familias cubrir gastos de entretenimiento y regalos sin comprometer más del 20% de su ingreso mensual. Este tipo de apoyos actúan como un amortiguador financiero frente a las presiones inflacionarias que suelen elevar los precios de juguetes y servicios en abril.

El estudio revela que la tranquilidad mental de los padres está vinculada a su capacidad de gestión; de hecho, 8 de cada 10 mexicanos reportan una disminución en sus niveles de estrés financiero cuando cuentan con monederos electrónicos para estos gastos. Al utilizar estas herramientas, se evita el uso de créditos con altas tasas de interés, permitiendo que el Día del Niño sea una oportunidad de convivencia en lugar de una fuente de deudas que afecten la liquidez del hogar en el corto plazo.

Asimismo, se identifica que el destino del gasto se diversifica: el 17% se destina a juguetes, el 38% en salidas a comer y un 21% en ropa o calzado. El análisis destaca que el uso estratégico de beneficios laborales permite a las familias ahorrar hasta un 15% adicional mediante promociones y descuentos exclusivos en comercios afiliados. Esta eficiencia asegura que los recursos se utilicen de manera inteligente, maximizando el valor del dinero invertido en el festejo.

“Desde la perspectiva empresarial, el impacto de proporcionar estos apoyos es tangible, ya que el 90% de los empleados afirma que recibir estos beneficios aumenta su compromiso con la organización. Al facilitar que el talento celebre fechas significativas sin preocupaciones económicas, las empresas fortalecen el salario emocional. Una cultura laboral que apoya la economía familiar se traduce en un equipo más motivado, que percibe un respaldo real por parte de su empleador en momentos clave del año,” señaló Pablo Menchaca Coria, Chief of People de Up Sí Vale.

Por otro lado, el sondeo subraya que la combinación de beneficios y educación financiera es la fórmula ganadora. Aquellas familias que presupuestan sus vales de despensa o restaurante logran estirar su dinero un 25% más que quienes gastan de forma impulsiva. Celebrar sin descuidar las finanzas es posible cuando existe una sinergia entre las herramientas que brinda la empresa, como las soluciones de Up Sí Vale, y una toma de decisiones informada por parte del colaborador.

El Día del Niño confirma que la tranquilidad de las familias mexicanas depende de soluciones que ofrezcan flexibilidad y liquidez inmediata. Contar con beneficios corporativos no solo impacta en el bolsillo, sino en la calidad de vida de más de 5 millones de usuarios que utilizan estas plataformas en el país. Al final, el verdadero beneficio es la paz mental de saber que el bienestar de los hijos está respaldado por una gestión financiera sólida y responsable.

Acerca de Up Sí Vale

Filial mexicana del grupo francés UP, con 26 años de experiencia en el mercado mexicano, desarrollando soluciones de control de recursos financieros innovadoras para fortalecer el crecimiento de las empresas y mejorar la calidad de vida de las personas. Actualmente contribuye al crecimiento de más de 16 mil empresas, gestionando anualmente más de $40 mil millones de pesos y apoyando el poder adquisitivo de cerca de 5 millones de usuarios de tarjetas. Al día de hoy, más de 500 mil establecimientos se benefician con los 120 millones de transacciones que se generan al año con alguna de sus tarjetas físicas o electrónicas. Obsesionados con entender y servir a los usuarios, para dar a millones de familias mexicanas el poder de crecer. Recientemente, en el sector de Servicios Financieros y Seguros de la categoría de 50 a 500 multinacionales en el listado “Tiempos de reto” elaborado por Great Place to Work, obtuvimos el tercer lugar, reafirmando nuestro compromiso con el sector.