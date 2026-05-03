Las estampas del Mundial toman Reforma y convierten la nostalgia en espectáculo

Excélsior

La Ciudad de México amaneció con una postal distinta en Paseo de la Reforma, donde las clásicas estampas del Mundial dejaron el álbum para convertirse en piezas monumentales. La iniciativa de Panini transformó la nostalgia en una experiencia urbana que conecta con generaciones que crecieron intercambiando cromos y persiguiendo el jugador faltante.

La muestra, titulada “Estampas Monumentales”, reúne 15 piezas gigantes que recorren distintas ediciones de la Copa del Mundo. Cada una representa a un futbolista que marcó época, convirtiendo el paseo en una mezcla de memoria futbolera, infancia compartida y pasión mundialista, elementos que encuentran un nuevo espacio en el corazón de la ciudad.

Ubicada a la altura de la Estela de Luz, la exhibición aprovecha uno de los puntos con mayor tránsito de la capital para volverse una experiencia colectiva. Miles de personas, entre capitalinos y turistas, se detienen a observar cada pieza, tomar fotografías y revivir momentos que durante años solo existieron en las páginas de un álbum.

El recorrido está diseñado como una línea del tiempo mundialista, comenzando con Pelé como símbolo de México 1970, seguido por Franz Beckenbauer en Alemania 1974 y Hugo Sánchez en Argentina 1978. A partir de ahí, el paseo continúa con nombres que definieron distintas eras como Diego Armando Maradona, Lothar Matthäus, Romario y Zinedine Zidane.

La secuencia avanza con figuras como Ronaldo Nazario, Francesco Totti y Andrés Iniesta, hasta llegar a referentes más recientes como James Rodríguez y Kylian Mbappé. El cierre queda reservado para dos íconos contemporáneos: Lionel Messi, con la edición de Qatar 2022, y Cristiano Ronaldo, proyectado como una de las imágenes rumbo al Mundial de 2026.

Las estampas monumentales estarán disponibles hasta el 31 de mayo, lo que convierte a la muestra en uno de los atractivos temporales de la ciudad durante este mes. La combinación de futbol, coleccionismo y espacio urbano permite que la experiencia trascienda lo visual y se convierta en un punto de encuentro para los aficionados.

Más allá del impacto, la exposición logra sacar del álbum una tradición que durante años fue personal y llevarla al espacio público. En cada estampa, además del jugador, también vive ese recuerdo de infancia que muchos nunca terminaron de completar.