Entregará SEP paquetes escolares a alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”

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El gobierno estatal refrenda su apertura al diálogo y el compromiso por lograr acuerdos en beneficio de la comunidad escolar.

También serán beneficiadas con recursos para el aniversario de la institución.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con total apertura al diálogo y compromiso por lograr acuerdos en beneficio de la comunidad escolar, este jueves 30 de abril, se reunieron el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Viveros Narciso y alumnas integrantes del Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, ubicada en el Municipio de Teteles de Ávila Castillo, para lograr los siguientes acuerdos:

La dependencia entregará un paquete con insumos escolares a las alumnas que son parte de la institución con fecha límite al 10 de julio del presente año, material que será de utilidad para el ciclo escolar 2026-2027; así también, el Consejo Estudiantil recibirá apoyo

económico, que será destinado a las actividades de los festejos del centenario de la institución en la fecha antes citada, con ambos acuerdos el Gobierno del Estado cumple sus compromisos.

Dicha reunión se llevó a cabo en las oficinas centrales de la dependencia, con la asistencia de la subsecretaria de Educación Superior, Lizbet Martínez Moreno, el director de Formación Docente, Cutberto Cantorán Espinosa, así como el director de Proyectos y Costos del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Alberto Ignacio Orozco Pintos, y la directora de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán, Brenda Inés Nájera Torres.

El Gobierno del Estado encabezado por el mandatario Alejandro Armenta Mier reafirma su compromiso con el sector educativo a través de la dependencia, al apoyar el desarrollo educativo, con el firme propósito de entender que la educación es un pilar esencial para el bienestar y el progreso del estado.