Ricardo Montaner y Eden Muñoz lanzaron en versión norteña la canción “Para que seas feliz”

Por Mino D’Blanc

Ricardo Montaner y Eden Muñoz unieron su talento para presentar la versión norteña y contundente de “Para que seas feliz”, en la que fusionan la balada y el regional mexicano para transformar por completo el ADN de dicha canción, misma que ya se encuentra disponible a partir de este jueves 30 de abril en todas las plataformas digitales.

El resultado de dicho dueto es una reinterpretación intensa, cargada de verdad y diseñada para conectar sin filtro con quienes saben que amar también es soñar.

Este encuentro de talentos no fue casual, ya que Eden Muñoz ya formaba parte del universo creativo del reconocido cantautor venezolano al haber participado en el álbum “Ida y Vuelta”, además de que no podemos olvidar su cercanía con Mau y Ricky, los hijos de Montaner.

El punto de quiebre llegó cuando el propio Montaner compartió el tema con Camilo, cuya reacción fue inmediata al aseverar que la canción era para Eden. Sin mayores rodeos, Ricardo levantó el teléfono. Eden dijo que sí… incluso sin haberla escuchado.

Al fusionar su talento, Montaner dejó claro el espíritu de la versión, mientras que Eden Muñoz le imprimió a la misma toda su identidad artística.

-Compositores de “Para que seas feliz”:

La canción que destaca por una lírica directa, sin adornos, que retrata el momento exacto en el que el amor se convierte en despedida fue escrita por el propio Ricardo Montaner junto con Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante y es una producción de Hecho a Mano Music y Sony Music.

-Palabras de Ricardo Montaner:

Es una gran satisfacción cantar con este tremendo cantautor y productor mexicano. Desde hoy estaremos acompañando a tanto despechado que hay por ahí… total… ¡ahí está el tequila!

Además, el icónico artista aseguró sobre “Para que seas feliz”: “es una de las canciones que escribí con mayor gozo. No tiene un solo pero”.

Y es que este tema que desde su versión original es todo un éxito, nació desde la honestidad más frontal y aborda una de las verdades más incómodas del amor que es que a veces, querer bien significa dejar ir.

-Palabras de Eden Muñoz:

Para mí, en lo personal y en lo profesional, es un sueño colaborar con el maestro Montaner, y más aún con una canción que conecta con la música que represento.

“Para que seas feliz” en esta nueva versión tiene otra dimensión. Eden Muñoz no solo se sumó como intérprete, ya que reconstruyó la canción desde cero, la produjo junto a sus músicos, incorporó el sello sonoro del regional mexicano, escribió un nuevo verso y elevó el coro con una nueva fuerza emocional.