Industria Cosmética: México se consolida como plataforma de exportación de belleza en Norteamérica

Staff/RG

• México es el 3er productor de cosméticos en el continente (detrás de Estados Unidos y Brasil) y 12vo global.

• La industria de cuidado personal y del hogar representa alrededor del 2% del PIB manufacturero en México, con un valor superior a los $470 mil millones de pesos.

• Aficionados nacionales y extranjeros a la Copa Mundial de Futbol 2026 darán un impulso extra a la industria de hasta un 2.8% por artículos de primera necesidad, según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC).

• El nearshoring está convirtiendo a México en la plataforma manufacturera de belleza y cuidado personal preferida para abastecer a Norteamérica, y empresas como Absara Cosmetics son ejemplo de esa tendencia.

• La industria cosmética mexicana crece, exporta, atrae capital y genera empleo de alto valor. Pero sostenerse en mercados internacionales exige liquidez en el momento correcto, para adquirir materias primas, cumplir certificaciones y absorber los tiempos entre entrega y cobro que caracterizan al comercio exterior.

La industria cosmética mexicana está atravesando uno de sus momentos más sólidos: lidera las exportaciones del sector en América Latina, atrae inversión extranjera a tasas récord y consolida a México como el tercer productor de cosméticos en el continente, solo detrás de Estados Unidos y Brasil.

Sin embargo, detrás de ese dinamismo exportador existe un reto financiero que muchas empresas del sector enfrentan en silencio: la brecha entre los ciclos de producción y cobro, que puede comprometer la operación y el crecimiento de las empresas más ágiles del mercado, señala MUNDI, compañía de servicios de financiamiento especializado en comercio internacional.

La industria de cuidado personal y del hogar representa alrededor del 2% del PIB manufacturero en México, con un valor superior a los $470 mil millones de pesos, según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC). Se espera que mantenga un crecimiento anual del 6.05% en 2026.

México sostiene la 12va posición a nivel mundial en el sector, incluso en medio del complejo contexto global. CANIPEC estimó que las exportaciones relacionadas con la industria cosmética superaron los $3,945 millones de dólares en 2025: $845 millones USD del segmento de cuidado del hogar y $3,100 millones USD de cuidado personal.

Las categorías principales de exportación del segmento cuidado personal fueron: Preparaciones Capilares ($774 millones USD), Máquinas de Afeitar ($644 millones USD), Preparación para Maquillaje ($460 millones USD), Jabones ($382 millones USD) y Preparaciones para Afeitado ($326 millones USD).

Marcas internacionales de belleza (como L’Oréal Paris, Mary Kay, Jafra o Revlon) han consolidado su presencia en el país en los últimos años; del mismo modo, compañías internacionales (Unilever, Kimberly Clark o Edgewell) y nacionales (Grupo Grisi) han crecido sus operaciones en México.

“La industria cosmética mexicana no solo crece: exporta, atrae capital y genera empleo de alto valor. Pero sostenerse en mercados internacionales exige más que capacidad productiva. Demanda liquidez en el momento correcto, para adquirir materias primas, cumplir certificaciones y absorber los tiempos entre entrega y cobro que caracterizan al comercio exterior. En MUNDI, acompañamos a las empresas del sector para que ninguna oportunidad de exportación se pierda por falta de capital”, afirmó Paulina Aguilar, co-founder y Chief Revenue Officer (CRO) de MUNDI.

Una de estas empresas es Absara Cosmetics, uno de los fabricantes líderes en México de productos para cuidado personal, cosmética, perfumería y cuidado del hogar, con más de 30 años de experiencia en investigación, formulación, desarrollo, producción y exportación. Desde su planta en el Parque Industrial Doña Rosa en Lerma, Estado de México, Absara opera una red de centros de distribución en Calexico, El Paso, Laredo y Houston, aprovechando su posición geográfica para abastecer el mercado norteamericano con agilidad con la estrategia de nearshoring.

Absara Cosmetics trabaja con MUNDI desde finales de 2020.

“Absara es el resultado de tres décadas de trabajo riguroso en formulación, certificación y desarrollo de productos para los mercados más exigentes del mundo. Hemos construido una operación que combina manufactura de alta precisión en México con una red de distribución estratégica en la frontera, lo que nos permite responder con velocidad a la demanda de nuestros clientes en Estados Unidos. Esa capacidad de respuesta es una de nuestras ventajas competitivas”, señaló Pablo Haddad Soto, Chief Operating Officer (COO) de Absara Cosmetics.

La expansión de empresas como Absara hacia el mercado estadounidense refleja una tendencia más amplia en el sector: el nearshoring está convirtiendo a México en la plataforma manufacturera de belleza y cuidado personal preferida para abastecer a Norteamérica. Sin embargo, operar en cadenas de exportación de alto volumen implica ciclos de pago que pueden extenderse semanas o meses después de la entrega, mientras los costos de producción, materia prima y logística deben cubrirse de manera inmediata.

“Exportar cosméticos a gran escala no es solo un desafío logístico. El tiempo entre que produces, entregas y cobras puede ser de entre 90 a 120 días o incluso hasta 180 días. Si no tienes acceso a capital de trabajo ágil durante ese periodo, no puedes seguir creciendo, o peor, pierdes contratos que tomó años conseguir. Trabajar con MUNDI nos ha dado estabilidad financiera para escalar nuestra exportación sin que el ciclo de cobro frene nuestra operación”, complementó Haddad Soto.

A pesar de la inflación, las personas mantienen su consumo de artículos de cuidado personal e higiene, aunque podrían adquirir presentaciones más pequeñas y aumentar sus frecuencias de compra o comenzar migración a marcas propias.

Además, CANIPEC proyecta que los aficionados nacionales y extranjeros a la Copa Mundial de Futbol 2026 darán un impulso extra a la industria de hasta un 2.8% por artículos de primera necesidad, como de cuidado personal, protección solar, cuidado oral, baño, ducha y desodorantes, además de rastrillos, durante las seis semanas del evento deportivo.

La propia CANIPEC proyecta que el valor de mercado de la industria cosmética mexicana alcanzará los $15,210 millones USD en 2029. Alcanzar ese crecimiento dependerá en parte que las empresas de la industria, desde las PyMEs fabricantes y hasta las grandes multinacionales con su cadena de proveeduría, cuenten con el financiamiento adecuado para responder a la demanda, invertir en certificaciones y sostener su operación exportadora sin interrupciones.

“Nuestro país tiene todos los ingredientes para consolidar su liderazgo cosmético en América Latina: manufactura sofisticada, cercanía con el mercado más grande del mundo y talento en formulación e innovación. México es una gran plataforma de exportación hacia Norteamérica y el resto del mundo. El financiamiento especializado es el eslabón que conecta esa capacidad productiva con las oportunidades del mercado internacional. En MUNDI, nuestro compromiso es que ninguna empresa exportadora de la industria cosmética quede fuera de esa cadena por falta de liquidez”, concluyó Aguilar.