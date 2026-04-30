Sí habrá recolección de basura mañana en Puebla capital

– _El OOSL operará de manera habitual en la capital poblana_
Puebla, Pue., 30 de abril de 2026.- El Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) informa a la ciudadanía que el viernes 01 de mayo, el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos se llevará a cabo de manera habitual, sin modificaciones en rutas ni horarios ya establecidos.
En este sentido, se exhorta a las y los vecinos a respetar los horarios de recolección en su colonia y disponer correctamente sus residuos, colocándolos en bolsas bien cerradas y sacándolos únicamente en los puntos indicados, con el fin de garantizar la eficiencia del servicio y mantener en óptimas condiciones la limpieza de calles, avenidas y espacios públicos.
La adecuada disposición de los residuos permite evitar la acumulación de basura en la vía pública, prevenir focos de infección y conservar una imagen urbana ordenada y limpia.
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