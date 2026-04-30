Denuncian pestilencia en Huauchinango

* Al parecer, los olores fétidos no provienen del ayuntamiento, sino del anfiteatro en abandono

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. Vecinos de las calles Corregidora, Tirso Téllez y Agustín Cravioto manifestaron su fuerte inconformidad y rechazo hacia las autoridades, debido a la insoportable pestilencia desde hace al menos tres días.

Los afectados explicaron que el mal olor se debe a dos cuerpos en calidad de desconocidos resguardados en el anfiteatro del centro de la ciudad.

Ante las altas temperaturas en la región, los cadáveres generan olores fétidos que han invadido los hogares de la localidad.

Según denunciaron los vecinos, el Ministerio Público adscrito al área de Homicidios, Fernando Ernesto Lara González, no ha realizado las gestiones necesarias para trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la capital poblana y agrava la situación.

Agregaron que el problema se complica debido a la falta de recursos, ya que desde hace casi dos años no se cuenta con unidades de la Unidad de Traslado de Riesgos y Evidencia Científica (UTREC), para realizar el traslado de forma adecuada y oportuna.

Ante este escenario, que calificaron como insalubre y peligroso, los vecinos y familiares de las víctimas hicieron un llamado urgente a la Fiscal General del estado, Idamis Pastor.

Señalaron que no es la primera ocasión que ocurre este problema en el anfiteatro y advirtieron que con las altas temperaturas actuales, se está generando un grave foco de infección que representa un riesgo para la salud pública.

Asimismo, solicitaron la intervención de la secretaría de Salud estatal, ya que el responsable de la jurisdicción sanitaria, Joel Alatriste, solo se dedica a pasear o asistir a reuniones políticas, descuidando sus obligaciones laborales.