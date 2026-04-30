Explota polvorín en Zacatlán…mientras la presidenta Beatriz Sánchez anda en el Tianguis Turístico de Acapulco

- No se reportan lesionados
Erika Méndez
La tarde de este jueves se registró la explosión de un polvorín en la junta auxiliar Jicolapa ubicada en el municipio de Zacatlán, Puebla.
Autoridades informaron que en el lugar se almacenaba material pirotécnico de manera ilegal.
No hubo personas lesionadas, ni fallecidos, únicamente daños materiales de gravedad; aún se espera el reporte oficial.
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