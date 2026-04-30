Construirán un centro comunitario en los llamados “campos del seminario”

María Tenahua

El secretario de Movilidad e Infraestructura de Puebla capital, David Aysa de Salazar, señaló que, una vez que se recuperó el predio campos del seminario, se realizará un proyecto con canchas de usos múltiples, que en breve se presentará.

Señaló que será un centro comunitario con iluminación solar, LED y videovigilancia, inteligencia artificial, monitoreo institucional.

Además, dijo que tendrá una plaza principal, ágora, área de convivencia, sanitarios, entre otras áreas; por ello, han sostenido pláticas con los vecinos de la colonia Vicente Guerrero, al sur de la ciudad.

“Es un proceso que hemos trabajado con los vecinos; como hace tres semanas estuvimos acá, vamos a regresar la siguiente semana.