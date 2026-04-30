En San Pedro Cholula habrá servicio de limpia en días festivos

*- Recolección y barrido se mantienen; Ruta del Reciclaje pausará actividades el 1 y 2 de mayo*

Desde Puebla

*30 de abril de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* El gobierno de San Pedro Cholula, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia, informa que los días 01 y 05 de mayo los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y barrido se llevarán a cabo de manera regular en todo el municipio.

Con el objetivo de garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios y contribuir al adecuado mantenimiento de los espacios públicos, se reitera el llamado a la ciudadanía a respetar los horarios y días establecidos, así como a mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales para su consulta.

Asimismo, el organismo operador informa que el programa Ruta del Reciclaje se suspenderá los días 01 y 02 de mayo, reanudando actividades el martes 05 de mayo, retomando su servicio de recolección de residuos reciclables en los horarios habituales.