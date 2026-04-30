Gobierno federal reconoce apoyo de Alejandro Armenta a la educación y ciencia con la universidad Rosario Castellanos

-Infraestructura moderna y coordinación entre gobierno federal y estatal consolida oportunidades para la juventud.

– La doctora en Biología, Annie Pardo Cemo, destacó el impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier a la ciencia en la educación, ya que contribuye al avance del país.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.– Al resaltar que hay una relación intensa y permanente de trabajo entre la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y el Gobierno del Estado de Puebla, la titular federal, Rosaura Ruiz Gutiérrez reconoció el trabajo de la administración estatal encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, con el impulso de proyectos como la Universidad Rosario Castellanos(UR), que amplían el acceso a la formación profesional.

Durante un recorrido por la sede actual de la Universidad, la secretaria federal, Rosaura Ruiz, apuntó que la entidad consolida su apuesta por la educación superior con la próxima operación de la Universidad Rosario Castellanos, que ofrecerá licenciaturas en áreas de la salud y que acerca a los sectores de escasos recursos, alternativas de formación profesional, al tiempo que cubre las necesidades de médicos en municipios y comunidades. Con lo cual el derecho a la educación y a la salud se cumplen en Puebla.

Por su parte, la doctora en Biología, Annie Pardo Cemo, subrayó que en Puebla se impulsa a la ciencia y la educación, al considerar que estas acciones fortalecen el avance del país y permiten superar retos a nivel internacional.

La subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación a nivel federal, Celina Peña Guzmán, destacó la coordinación efectiva con el gobierno estatal y subrayó el apoyo sin precedentes a la tecnología promovido por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Señaló que existe una colaboración sólida con la federación y reconoció la apertura de la secretaria federal Rosaura Ruiz para integrar a Puebla en proyectos estratégicos de alcance nacional.

Al visitar las instalaciones provisionales de la Universidad Rosario Castellanos, en la 2 sur #1107 en el Centro Histórico de la capital poblana, se informó que el nuevo campus cuenta con una superficie de 2 mil 266 metros cuadrados y una inversión de 11 millones de pesos. El espacio tiene capacidad para albergar a 400 estudiantes, con infraestructura adecuada que incluye aulas, sanitarios y un elevador para personas con discapacidad, lo que garantiza condiciones de accesibilidad e inclusión.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, confirmó que las instalaciones se encuentran listas para operar. A su vez, el director de Universidades e Institutos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Irvin Córdova Guerrero, informó que la publicación de resultados será el 12 de mayo, las inscripciones se realizarán del 7 al 10 de julio y el inicio de clases está programado para el 3 de agosto.

El Gobierno del Estado prioriza una oferta educativa plural, con programas como Deporte y Ciencias Policiales, así como la Universidad de la Creación de las Artes y la Cultura, que impulsan el desarrollo del sector creativo, con una visión de transformación, paz, inclusión y recuperación del tejido social, en concordancia con la visión humanista y científica de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al recorrido también asistieron la titular en el estado de la SECIHTI, Miryam Aquino Mena, y el subsecretario de Transformación Digital de SECIHTI, Héctor Silva.