El primer actor Miguel Pizarro estrena a nivel mundial su obra “El Emperador Dragón y su Traje Invisible”

Sábado 25 de abril, 12:00 horas, Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico en la Ciudad de México.

Un monólogo ágil, divertido y reflexivo para toda la familia.

Por Mino D’Blanc

Este sábado 25 de abril a las 12:00 horas en el emblemático escenario de la Capilla Gótica ubicada en el Instituto Cultural Helénico en la Ciudad de México, será el estreno mundial del monólogo “El Emperador Dragón y su Traje Invisible”, escrito, adaptado, producido y protagonizado por el primer actor Miguel Pizarro.

Basada en el cuento “El Traje Nuevo del Emperador” de Hans Christian Andersen, publicado por primera vez en el año 1837 como parte de “Cuentos de Hadas contados para niños”, la obra original es un apólogo con un mensaje de advertencia que dicta “no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad”.

Miguel Pizarro haciendo uso de su interminable e incansable creatividad y de todas las tablas que le han dado la impecable trayectoria histriónica que tiene, decidió aventurarse a adaptar para teatro en género monólogo este icónico y universal cuento del célebre escritor danés (2 de abril de 1805-4 de agosto de 1875).

Haciendo uso no solo de elementos de luz, de sonido y de video que juegan un papel indispensable en el desarrollo de la obra, sino de vestuarios creados por el propio artista, objetos construidos por él mismo o ya existentes, muñecos y marionetas que también confeccionó, Miguel Pizarro lleva a través de su impecable interpretación de cada uno de los personajes a los que le da vida en la trama y de una manera muy ágil y divertida, lleva a los asistentes a profundizar sobre la verdad. De hecho, el slogan de la obra es “La verdad y la mentira muchas veces depende de un hilo invisible”.

-Sinopsis:

Esto aconteció hace mucho tiempo en una lejana aldea de oriente cuando no había fronteras y el mundo se presentaba como un gran misterio de horizontes perdidos en los márgenes del tiempo, con dragones en el cielo, lleno de sorpresas en perfecto equilibrio. Ahí un humilde sastre viudo lucha por alimentar a sus ocho hijos. Alguien le recomienda ofrecer sus servicios a un emperador cuya vanidad superaba incluso la vastedad de sus dominios. Donde la seda más fina adornaba a la nobleza y la adulación era moneda de cambio. Obsesionado el emperador por lo extraordinario fue cautivado por el necesitado sastre, quien desesperado por el hambre de sus hijos y en vista que ninguna de sus telas le gustó al emperador, le propuso confeccionar un traje único con una tela mágica, invisible para los necios. Una tela tan refinada que los tontos no la ven. ¿Serás capaz de verla?

-Funciones y boletos:

“El Emperador Dragón y su Traje Invisible” se presentará todos los sábados del 25 de abril al 30 de mayo a las 12:00 horas en dicho recinto y lo boletos se pueden adquirir a través del sistema boletopolis.com o en las taquillas del Instituto Cultural Helénico, ubicado en Avenida Revolución No. 1500, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón y tienen un costo de $300. La obra tiene una duración de dos horas.