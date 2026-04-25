Ariadna Ayala fortalece paz y seguridad en Atlixco con Jornada por Amor A Puebla

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La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la jornada “Por Amor a Puebla”, donde destacó que la participación de la ciudadanía es fundamental para construir la paz y fortalecer la seguridad en Atlixco y en Puebla.

Ariadna Ayala agradeció el apoyo y respaldo de Abigail Melo Cruz, titular de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), y de Modesto Miguel Cruz García, titular del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, resaltando la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la paz.

Con iniciativas como “Patrullita Naranja”, integrada por niñas y niños, Ariadna Ayala destacó que se fomenta la cultura de la prevención desde temprana edad, al tiempo que reconoció el trabajo de los comités ciudadanos como pieza clave para mejorar la seguridad.

Autoridades estatales coincidieron en que la prevención y la participación social, desde el hogar y la comunidad, son esenciales para lograr mejores resultados en materia de seguridad, que estas jornadas de acercamiento permiten la empatía entre los ciudadanos y la autoridad; así mismo se piensa replicar el modelo de “Patrullita Naranja en todo el Estado”